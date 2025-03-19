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Вышел новый релиз платформы Security Vision

Вышел новый релиз платформы Security Vision. Обновление значительно расширяет функциональные возможности платформы, оптимизирует ее разворачивание и делает работу пользователей еще более удобной и продуктивной. Это достигается за счет усовершенствованных рабочих процессов, гибкой настройки фильтров представления, расширенных возможностей для работы с отчетами и других улучшений.

Ключевые обновления релиза

Улучшения в пользовательском интерфейсе


Для табличных видов добавлены быстрые фильтры и операторы сравнения, упрощающие обработку больших объемов данных.

Упрощенное редактирование данных


В справочниках появилась возможность редактировать данные напрямую в табличном виде, без необходимости открывать отдельные карточки записей.

Улучшенные рабочие процессы


Теперь при запуске ручной транзакции появляется модальное окно подтверждения, что помогает предотвратить случайное выполнение процессов. Если транзакция запускается из несохраненного объекта, система предложит сохранить изменения.

Гибкая настройка отчетов


Появилась возможность создавать отчеты, учитывая наличие данных в объектах, чтобы избежать формирования пустых документов.

Управление визуализацией графов


Добавлена возможность ограничивать количество отображаемых узлов на графе, скрывая избыточную информацию под иконкой «Ещё». Это делает графы более наглядными и удобными для анализа.

Обновленные настройки уведомлений


Теперь пользователи могут управлять очисткой сообщений во внутрипортальных оповещениях, что позволяет поддерживать рабочее пространство в актуальном состоянии.

Усовершенствованная работа с коннекторами


Упрощена установка сервиса коннекторов на удаленные машины, включая возможность использования различных пакетов (deb, rpm, msi). Кроме того, для коннекторов Syslog и Kafka введена возможность отправки всех событий, которые не поместились в буфер.

Установка из готовых виртуальных машин


Теперь пользователи могут быстро развернуть платформу, используя готовые шаблоны виртуальных машин для Hyper-V и VMware. Это значительно упрощает и ускоряет процесс разворачивания.

Проверка работоспособности после установки


После инсталляции компонентов в установщике автоматически отображается окно с проверкой состояния всех установленных сервисов.

При разработке обновлений специалисты Security Vision учли требования и пожелания, полученные от пользователей. Компания выражает им признательность за обратную связь и участие в развитии своих решений.

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