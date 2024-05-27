«Шереметьево» ищет российские сервера и СХД под Linux и FreeBSD

Оборудование для аэропорта

Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» закупает отечественные сервера и системы хранения данных для обеспечения работы аэропорта. Все поставляемое оборудование должно входить в реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства России от 10 июля 2019 г.

Закупка оборудования разделена на два отдельных тендера — один для СХД, второй для серверов. Оба тендера были опубликованы на сайте госзакупок 23 мая 2024 г. Заявки на участие в конкурсах будут приниматься до 6 июня, а итоги будут подведены 19 июня того же года. Общая сумма закупки — 190,8 млн руб. 104,6 млн руб. выделили для покупки СХД, 84,2 для серверов.

Системные характеристики СХД

В техническом задании к тендеру указано, что «Шереметьево» закупает три разных системы хранения данных. При этом, у первого и второго типа СХД отличается только суммарный объем дискового пространства. Для данных СХД указаны следующие требования: максимальное количество дисков должно быть не менее 600 шт. Объем памяти на контроллер не менее 256 ГБ. Тип накопителей SSD SAS 12 ГБ/с. Суммарный объем дискового пространства — 345 ТБ для первого типа и 437 ТБ для второго. Не менее 4 портов на каждом контроллере, пропускная способность каждого порта 25 Гбит/с, поддержка тегированного трафика (VLAN), поддержка объединения нескольких физических интерфейсов в один логический (bond) для обеспечения отказоустойчивости и повышения полосы пропускания, восемь трансиверов 25GBASE-SR, SFP28. 850nm, LC duplex, MMF на систему.

У третьего типа закупаемых СХД контроллеры должны работать в режиме одновременного доступа ко всем данным (логическим томам) с возможностью замены контроллеров без прерывания доступа к данным.

Контроллер должен обеспечивать SSD кэширование и иметь несколько типов накопителей: SSD SAS 12 ГБ/с и NL-SAS 7200 rpm. Суммарный объем дискового пространства — 1 200 000 ГБ для NL-SAS и 7 200 ГБ для SSD SAS.

Требования к серверам

Серверное оборудование должно быть совместимо со следующим ПО: SpaceVM (система виртуализации), VMmanager (инструмент для централизованного управления вычислительными и сетевыми ресурсами), zVirt (кроссплатформенная система управления виртуализацией), FreeBSD (операционная система семейства UNIX), Linux (Rosa Linux, Alt Linux, «Рэд ОС», Astra Linux). На «борту» серверов должно быть установлено два процессора Intel Xeon Gold 6240R с 24 ядрами, 48 потоками, частотой 2.4 ГГц и 35.75 МБ кэш памяти. Должно быть не менее 768 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Также должно стоять два SSD с объемом 480 ГБ каждый.

BIOS должен иметь инструментарий для проверки целостности своих модулей, способность сохранять и восстанавливать профили с использованием USB-носителей, обеспечивать защиту доступа в меню управления базовой системы, поддерживать синхронизацию времени по протоколу NTP и иметь возможность включать/отключать компоненты. И быть зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций России.