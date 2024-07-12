«1С» потребовала у предпринимателя 1,2 миллиона, но он выкрутился и заплатил в шесть раз меньше

Мировым соглашением закончился для компании «1С» суд с индивидуальным предпринимателем. Компания получила 200 тыс. рублей компенсации вместо 1,2 млн рублей иска.

Мировое соглашение и потеря в деньгах

В арбитражном суде Краснодарского края было заключено мировое соглашение по иску компании «1С» к ИП Казарян Оганнес Саунович. Согласно определению об утверждении мирового соглашения Арбитражного суда Краснодарского края от 21 мая 2024 г., в результате «1С» получила 200 тыс. руб., что в шесть раз меньше чем потребованные компанией сначала 1,2 млн руб.

Руководитель юридической группы компании «1С» В. Пущин отказался раскрыть CNews подробности дела, «поскольку оно закончилось мировым соглашением, мы не считаем возможным и целесообразным раскрывать его дополнительные детали, чтобы не нанести репутационный ущерб второй стороне». Однако, он сообщил, что «размер компенсации в рамках мирового соглашение определяется сторонами в ходе переговоров и учитывает многие факторы, не только размер деяния нарушителя».

Работа компании «1С» по защите своих авторских прав носит методичный планомерный характер и включает в себя как профилактическое, так и правоприменительное направления, сказал юрист.

Дело началось 25 марта 2024 г., когда «1С» обвинила индивидуального предпринимателя в нарушении своих авторских прав и запросила компенсацию в размере 1246000 руб. Однако уже 8 апреля 2024 г. компанией «1С» было подано заявление об утверждении мирового соглашения и 21 мая 2024 г. суд первой инстанции прекратил производство по делу. Согласно судебному определению было утверждено мировое соглашение, по условиям которого ИП Казарян обещал в дальнейшем не допускать фактов нарушения авторских нрав «1С» и выплатить компании за нарушение авторских прав 200 тыс. руб.

У компании «1С» успешная сформированная практика по защите исключительного права на свои программы

Частая история

CNews обратился к юристам, с просьбой разъяснить причины такого шага компании «1С».

«С учетом того, что иск предъявлен к индивидуальному предпринимателю, такой исход является достаточно частым. – Считает Руслан Гафуров, руководитель практики разрешения споров в юридической компании Nevsky IP Law. – Дело в том, что индивидуальные предприниматели достаточно редко реагируют на досудебные претензии. Чаще всего, они даже не знают, что им пришло подобное уведомление, поэтому, когда начинается судебная стадия, для ИП это сюрприз. Конечно, индивидуальный предприниматель не готов платить 1,2 млн руб. компенсации, поэтому уже на судебной стадии стороны вступают в переговоры о возможном урегулировании спора. Предпринимателю это выгодно, потому что не нужно нести особых расходов на юристов, кроме того, исключается риск взыскания полной компенсации».

«У этого правообладателя очень много дел по защите исключительного права на его программы, успешная сформированная практика. – рассказал CNews Максим Волков руководитель практики разрешения споров патентного бюро Patentus. – При расчете компенсации они указывают свою стоимость лицензии и умножают ее на количество используемых нарушителем экземпляров. В этом деле в пользу мирового урегулирования могло быть много разных факторов: процессуальные позиции сторон (разница позиций сторон о количестве нарушений (экземпляров), о стоимости права использования (объеме использования), о принадлежности носителей ответчику и т.д.); желание истца получить возмещение в ускоренном порядке; возможное уголовное преследование ответчика в связи с нарушением; дополнительные условия урегулирования, которые могли не получить отражение в соглашении».

Лучше меньше денег, но с гарантией

Как пояснил CNews Максим Волков, иногда правообладатель стремится только к прекращению нарушения, а компенсацию заявляет, чтобы иметь дополнительный рычаг давления. Кроме того, при определенных способах расчета компенсации (так называемая твердая сумма от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. за одно нарушение) очень сложно предсказать потенциальный результат – поэтому обе стороны могут идти на мирное урегулирование, чтобы найти компромиссное решение с учетом имеющихся позиций, практики и доказательств.

По мнению Руслана Гафурова, компании идут на такой шаг, потому что взыскать полный размер компенсации удается крайне редко, а суды очень часто сильно занижают взыскиваемую сумму, особенно с учетом того, что ответчиком является индивидуальный предприниматель. Также компании выгоднее договориться с ответчиком, поскольку суд может длиться достаточно долго, что повлечет дополнительные затраты и потери компании. Таким образом, мировое соглашение позволяет обеим сторонам минимизировать свои риски.

«Конкретный размер компенсации может даже особо не волновать крупную компанию, поскольку судебные издержки и срок действия нарушения могут привести к большим потерям, чем взыскание в шесть раз меньшей компенсации», – объясняет Руслан Гафуров.