Контрафактная бытовая химия на маркет-плейсах и в соцсетях в 2-5 раз превышает предложение оригинала

Специалисты сервиса Gorodissky IP Security проанализировали предложение на рынке электронной коммерции за 2024 г. на примере одного из производителей товаров бытовой химии и выявили в продаже 122,7 тыс. единиц нелегальной продукции. Оригинальные предложения составили 75 тыс. товаров. Об этом CNews сообщили представители «Городисский и Партнеры»

Чаще всего контрафакт продавали через социальные сети — «ВКонтакте», Telegram, Instagram* (43% всей незаконной продукции на рынке интернет-торговли).

Еще 40% нелегальных товаров предлагали на торговых площадках Wildberries, Avito, Ozon, «Яндекс-маркет» и др.

Чаще всего покупателям предлагали поддельные гели для стирки – 50,9 тыс. товаров (доля 41%). Еще 32% неоригинальных товаров пришлось на шампуни и 27% – на порошки для стирки.

При этом предложение контрафактных товаров для стирки значительно превышает количество авторизированных (лицензионных) товаров на онлайн-рынке. Среди порошков для стирки соотношение оригинального товара к контрафактному составляет 1:4.7 (семь тыс. авторизированных товаров и 33 тыс. нелегальных), среди гелей для стирки – 1:2.7 (18,7 тыс. авторизированных и 50,91 тыс. нелегальных).

В общем объеме предложения контрафакт на Wildberries встречался значительно реже, чем на Avito. В частности, на Wildberries в продаже на 16,8 тыс. единиц оригинальной продукции приходилось 20,5 тыс. контрафактных, в то время как на Avito на 2,1 тыс. единиц оригинальных товаров было выявлено 14,2 тыс. нелегальных. Максимальная доля контрафакта зафиксирована в объявлениях «ВКонтакте», где количество предложений поддельных товаров в 10 раз превышает оригинальные.

Аналитики сервиса констатируют перетекание сбыта контрафактной продукции с маркетплейсов в социальные сети. Данные говорят о том, что торговые площадки уже взялись за борьбу с подделками. В свою очередь, у социальных сетей рычагов управления значительно меньше.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.