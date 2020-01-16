Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом

Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы открыли доступ к базе знаний 5G для англоязычной аудитории. Проект, доступный теперь и на английском языке, содержит витрину практик, включающую мировые и российские кейсы применения 5G для решения различных бизнес-задач. Также в нем представлена карта Москвы со всеми зонами, где пилотируются сети связи пятого поколения, а также мнения экспертов о перспективах развития этой технологии.

Перевод более 60 примеров тестирования и использования 5G — только первый шаг навстречу зарубежной аудитории. Компании и города могут присылать собственные кейсы и экспертные комментарии. Для этого надо заполнить форму. После прохождения модерации у специалистов Smart City Lab ДИТ Москвы данные появятся в открытой базе знаний. Обе версии — и русскоязычная, и англоязычная — будут обновляться параллельно. Новости проекта можно получать на почту, подписавшись на рассылку.

Русскоязычная база знаний ict.moscow/5G создана для тех, кто следит за технологией пятого поколения связи и хочет получать актуальную информации о развитии 5G в Москве и мире.

В конце 2019 г. ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили первый деловой ежемесячный дайджест «Бизнес и 5G», его получают уже более 20 тыс. человек, интересующихся данной темой. Рассылка посвящена перспективам использования этой технологии в разных отраслях и нишах, а также возможностям, открывающимся перед бизнесом. Темой первого выпуска стало применение 5G для иммерсивных технологий (AR/VR). В январе 2020 г. планируется второй выпуск дайджеста, который будет посвящен использованию 5G в медицине.