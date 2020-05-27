Собрана самая большая в России база знаний по применению искусственного интеллекта

ДИТ Москвы сообщил о том, что менее чем за три месяца база знаний об искусственном интеллекте (ИИ) на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow пополнилась 244 новыми практиками ИИ. 140 решений — российские.

Больше всего кейсов в базе знаний на ICT.Moscow связано со следующими сферами и направлениями: медицина, безопасность, ритейл и e-commerce, клиентская поддержка, промышленность и энергетика, логистика и транспорт, COVID-Tech. С момента запуска проекта в феврале этого года было добавлено 140 российских и 104 международных кейсов. Инфографика с более подробной статистикой во вложении.

В конце апреля был добавлен специальный фильтр «COVID-Tech», где в одном месте собраны практики, направленные на борьбу с коронавирусом.

База знаний искусственного интеллекта запущена на ICT.Moscow в феврале при экспертной поддержке Департамента информационных технологий города Москвы и наполняется совместно с российскими разработчиками ИИ-проектов.

«C 1 июля в Москве запускается пятилетний экспериментальный правовой режим, целью которого является создание необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Одно из направлений нашей работы — развитие московского рынка ИИ-решений и анализ ситуации в России и в мире. База знаний полезна как для разработчиков, интеграторов и компаний, которые работают с этой технологией, так и для города», — отметил Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий.

Проект объединяет знания о технологии в разных направлениях.. Всего в базе знаний доступно свыше 1,1 тыс. материалов: подробные кейсы бизнес-применений, аналитика рынка, исследования, презентации, экспертные мнения, новости, мероприятия. Помимо этого, запущена новостная лента, в которой ежедневно можно отслеживать всё самое заметное в индустрии ИИ.

Ранее в этом месяце портал ICT.Moscow опубликовал международную версию базы знаний, в которой российские практики стали открыты для изучения зарубежными компаниями.