Москва следует мировым трендам Smart City

Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и подразделение Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы собрали более 500 проектов в бесплатной базе знаний Smart City. Выяснилось, что многие города в мире только приступают к реализации смарт-практик, уже внедренных в Москве.

С начала года база Smart City пополнилась 226 российскими и 278 международными проектами. Это третье обновление бесплатной базы данных смарт-практик, к наполнению которой активно подключились представители российских городов и компаний.

Развитие умных городов происходит неравномерно и по разным сценариям. Это, в частности, затрудняет сравнение мегаполисов. К примеру, Международный союз электросвязи оценивает реализацию более 90 ключевых показателей для умных устойчивых городов (подробнее об оценке Москвы по этой методике).

«Несмотря на повышение общего уровня технологичности мегаполисов, Москва остаётся примером для крупнейших умных городов. Каждый квартал в мире появляются проекты, аналоги которых в Москве реализованы уже давно и являются привычными для жителей и гостей столицы. Например, во втором квартале этого года в Сингапуре заработала бесконтактная оплата с помощью банковских карт в общественном транспорте, а в начале года Гонконг запустил свою программу открытых данных», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

База знаний Smart City показывает, как по-разному развиваются мегаполисы. В Москве аналог портала открытых данных, который появился в Гонконге только в этом году, функционирует с 2013 года. Оплата проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт в Сингапуре стала доступна минувшим летом, в Казани — с осени 2018 года, а в Москве — с 2016 года; Владивосток же планирует внедрить этот функционал до конца текущего года.

Доступ к мировым проектам Smart City — уникальная возможность обмена опытом между городами и компаниями, шанс рассказать о своих успешных смарт-решениях широкой аудитории. В этот раз добавлено 105 российских и 44 международных проектов.

Отличительной чертой нынешнего обновления стало то, что впервые начали поступать предложения от представителей региональных властей добавить на спецпроект смарт-практики того или иного российского города.

Один из мировых трендов развития умных городов — 5G. В мире количество проектов на основе технологий связи пятого поколения увеличивается каждый квартал. О пилотировании 5G в Москве можно узнать на спецпроекте ICT.Moscow/5G.

База знаний продолжает регулярно пополняться, на ней будут появляться как новые города, так и новые смарт-практики. В ближайшее время на сайте появится форма самостоятельного добавления кейсов и группировка проектов по регионам на российской карте.

Ранее ICT.Moscow и ДИТ Москвы открыли бесплатный доступ к единой базе знаний 5G, создали карту цифровых экосистем столицы и сформировали бесплатную базу знаний о российском и мировом опыте внедрения RPA — технологии роботизации бизнес-процессов.