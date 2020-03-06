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Спецпроекты

Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Десятью основными сервисами на платформе i.moscow могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную поддержку, привлекать инвестиции, находить партнеров и рынки сбыта.

«С момента создания кластера протестированы и внедрены десять основных сервисов. Это полезные на практике инструменты для всех, кто занят развитием инноваций или планирует привлекать инновационные технологии для реализации своих проектов. ИТ-решения направлены на цифровизацию услуг, автоматизацию бизнес-процессов, интеграцию с другими электронными площадками», — отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Сервисы востребованы — ими пользуются научные и образовательные организации, промышленные предприятия, ИТ-компании, стартапы, венчурные фонды.

«Сегодня в Москве создана полноценная цифровая экосистема, которая помогает бизнесу взаимодействовать не только с городом, но и с партнерами. Платформа i.moscow — один из важных элементов этой экосистемы. Она дает дополнительные уникальные, но технически простые и понятные инструменты для взаимодействия всех участников Московского инновационного кластера», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сейчас специалисты прорабатывают возможности интеграции сервиса с ведущими торговыми площадками, среди них портал поставщиков и ресурсы ряда крупных корпораций.

«Важно отметить, что платформа i.moscow находится в постоянном развитии, поскольку мы стараемся учитывать запросы бизнеса и предоставлять именно те меры и инструменты поддержки, которые действительно нужны нашим участникам», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Сервис «Аренда» позволяет участникам кластера подбирать помещения для любых производственных целей — от склада до лаборатории. Сейчас доступны около 1600 объектов.

Сервис «Площадки для пилотирования» дает возможность протестировать проекты и прототипы в реальных условиях на 24 площадках разного профиля, с разной функциональностью и инфраструктурой. Это образовательные и медицинские учреждения, коворкинги и арт-пространства, технопарки и научные центры, спасательные станции и даже кондитерская.

«Навигатор по мерам поддержки» содержит информацию о 199 видах господдержки, доступных как на региональном, так и на федеральном уровне. Поиск автоматически покажет актуальные варианты в зависимости от целей и специфики работы участника кластера.

Сервис «Биржа контрактного производства» позволяет заказчику получить готовый продукт, не имея собственных производственных мощностей. Для этого нужно оформить и разместить на бирже онлайн-заявку с описанием. Ее увидит производитель, обладающий нужными ресурсами, и выполнит заказ с соблюдением всех технологических циклов.

Раздел «Найти партнера» помогает привлечь не только квалифицированные кадры, но и поставщиков, аналитиков, экспертов, получить нужные технологии, составить кооперационную цепочку от идеи до упаковки.

Сервис «Венчурные инвестиции» объединяет фонды, готовые обеспечить финансирование растущим компаниям или стартапам. Участники кластера могут описать свой проект и разместить информацию о нем в соответствующем разделе, чтобы привлечь инвесторов.

Более 102 тыс. зарегистрированных инновационных разработок представлены на «Бирже патентов». Здесь можно найти нужный патент и внести в базу собственную технологию.

Презентовать товар, выйти на новые рынки сбыта и увеличить продажи поможет «Маркетплейс». Около 750 тыс. продуктов в 24 категориях и 122 тыс. услуг уже собраны на платформе Московского инновационного кластера.

Информационный блок представлен сервисами «Афиша инновационных мероприятий» и «Технологии будущего». Здесь участники кластера найдут много полезного о событиях и трендах ИТ-отрасли.

Проект «Московский инновационный кластер» был запущен в апреле 2019 г. Это площадка для внедрения инноваций и сотрудничества между корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего предпринимательства, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.

Сегодня в составе кластера более 760 участников. Возможности для взаимодействия им предоставляет онлайн-платформа i.moscow. Она помогает найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства и многое другое.

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