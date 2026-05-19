«ХайТэк», «Аквариус» и NtechLab создадут первый полностью российский ПАК для ИИ-задач

Компании «Аквариус», «ХайТэк» и NtechLab подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на создание программно-аппаратного комплекса для мультиобъектной видеоаналитики и биометрической идентификации. Новый ПАК позволит устранить зависимость от зарубежного оборудования: все его составляющие — российского производства, что делает проект первым подобного рода на отечественном рынке. Первые коммерческие поставки комплекса запланированы на II полугодие 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Комплекс будет предназначен для интеллектуального мониторинга в городской инфраструктуре, на транспорте, в государственных сервисах и корпоративном секторе. Целевой аудиторией ПАКа станут государственные структуры и коммерческие организации, работающие с большими потоками людей и персональными данными.

Вычислительную основу комплекса составят серверная платформа Aquarius AQserv, разработки «Аквариус» и ИИ-ускорители LinQ разработки «ХайТэк». Программный слой обеспечит NtechLab: компания интегрирует в ПАК нейросетевые алгоритмы и программные решения в области видеоаналитики и биометрии. До сих пор российские организации, решающие подобные задачи, были вынуждены опираться на решения с иностранными аппаратными или программными компонентами.

Комментарий генерального директора «ХайТэк» Андрея Панкова: «Заказчики из государственного и корпоративного секторов все чаще рассматривают полную цепочку российского производства как обязательное условие при работе с чувствительными данными. Интеграция с платформой Aquarius AQserv, разработки «Аквариус» и программным слоем NtechLab позволит исключить зависимость от зарубежных поставщиков на любом уровне — от аппаратуры до алгоритмов».

Комментарий генерального директора ГК «Аквариус» Олега Копицына: «Рынок ИИ-решений переходит от экспериментов к системным внедрениям, и ключевым фактором становится доверие к инфраструктуре. «Аквариус» вместе с партнерами – лидерами российского рынка – создает продукт, в котором аппаратный и программный слои интегрированы и верифицированы в едином контуре. Мы последовательно повышаем глубину локализации, и сегодня речь идет уже не о совместимости, а о полноценном доверенном решении, где конечные задачи заказчика закрываются целиком на российском стеке».

Комментарий генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука: «Наши алгоритмы видеоаналитики и биометрии уже используются в реальных проектах. Каждый комплексный проект предусматривает проработку аппаратной базы - а это время, ресурсы и риски несовместимости. В данном случае, мы предложим готовую связку, проверенную совместно с партнерами. Это не только сокращает путь от переговоров до запуска, но и делает технологию доступной для заказчиков, у которых нет ресурсов на самостоятельную интеграцию».

Партнерство трех компаний рассчитано на долгосрочную совместную работу: стороны планируют развивать ПАК как единый продукт, расширяя его функциональность и адаптируя под отраслевую специфику заказчиков.