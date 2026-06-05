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За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

Согласно новой редакции закона о беспилотных автомобилях, подготовленной Минтрансом, обязанность возмещать ущерб, нанесенный транспортным средством без водителя за рулем, ляжет на его владельца. Закон может вступить в силу уже с осени 2027 г.

Закон о беспилотном транспорте

Минтранс подготовил новую редакцию законопроекта о правилах движения и эксплуатации беспилотных автомобилей, в которой указано, что при ДТП с участием автономного транспортного средства (ТС) возмещать ущерб здоровью потерпевших и их имуществу будут владельцы высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), выяснил «Коммерсант».

В документе также распределяются полномочия федеральных и региональных властей по введению ограничений для беспилотников и добавлены обязанности оператора ВАТС — «незамедлительно» выполнять требования МВД, ГИБДД, Ространснадзора и других служб о приостановке или ограничении эксплуатации автомобиля, предоставлять по запросу силовиков данные о функционировании беспилотных авто.

В Минтрансе рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г. К 2035 г., как указано в материалах к проекту, парк грузовых ВАТС в стране составит 6,69 тыс. штук, к 2050 г. беспилотные ТС будут составлять половину всего автопарка.

За все платить владельцу

Владелец ВАТС, на которого ложится обязанность возмещать ущерб, нанесенный в результате ДТП, сможет направить регрессный иск к фактическому виновнику аварии, которым может быть признан изготовитель.

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Если по факту причинения ущерба заведено административное или уголовное дело, ответственность будет распределяться. Владелец ВАТС, например, ответит за незаконное изменение конструкции машины; сервисный центр — за некачественное обслуживание; изготовитель — за несвоевременной обновление софта.

В списке таких объектов регулирования указаны также владелец инфраструктуры и дорожные службы.

Полномочия регионов

В новой редакции изменена статья о вводимых ограничениях для беспилотного транспорта.

Российское Правительство будет устанавливать запреты и ограничения на федеральных дорогах, на региональных или межмуниципальных трассах или отдельных городских улицах — субъекты федерации. По данным издания, это была инициатива Санкт-Петербурга.

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Власти Северной столицы настаивали на необходимости иметь инструмент введения оперативных запретов для ВАТС на отдельных улицах, например, когда проходят крупные мероприятия, военно-морские парады или во время ликвидации крупного ДТП.

Разделение полномочий отдельно опишут в законе «Об организации дорожного движения». Будут внесены также поправки к закону «О статусе столицы», которые позволят московским властям устанавливать собственные требования.

Анна Любавина

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