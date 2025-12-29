Разделы

Кабардино-Балкария будет использовать отечественный ИИ для безопасности городов

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта компании NtechLab начала применяться правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики. Нейросеть поможет оперативно найти пропавших людей, а также вычислить преступников. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Решение интегрировано в АПК «Безопасная Республика» в Нальчике. Алгоритм NtechLab анализирует видеопоток с камер, установленных на улицах, в парках и скверах города. Система за доли секунды выявляет необходимого человека, точность распознавания лиц и силуэтов составляет более 99,9%.

«Наша республика стала одним из первых регионов на Северном Кавказе, внедривших комплексное решение на основе современных технологий видеоаналитики и систем распознавания лиц. В рамках АПК «Безопасная республика» мы наращиваем потенциал интеллектуальных систем видеонаблюдения, которые уже сегодня демонстрируют высокую эффективность в предотвращении правонарушений и оперативном реагировании на угрозы. Наша цель – создание единой системы безопасности, которая не только будет фиксировать правонарушения, но и предотвращать их», – сказал временно исполняющий обязанности директора ГКУ КБР «Безопасная Республика» Адам Кагазежев.

«Кабардино-Балкария активно развивается – растет и численность населения региона, и объем туристических поездок. Искусственный интеллект NtechLab поможет в поиске пропавших детей и взрослых, а также в предотвращении преступлений. В этом году мы приступили к внедрению видеоаналитики в Республике. В 2026 г. мы планируем расширить зону покрытия. Обсуждается возможность использования наших решений и в других городах Кабардино-Балкарии», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки
Также в 2026 г. планируется пилотное внедрения в Кабардино-Балкарии городских решений NtechLab, например, по контролю дорожной инфраструктуры и мониторингу экологического состояния контейнерных площадок.

Решения NtechLab по распознаванию лиц работают в крупных российских регионах, в том числе в Нижегородской, Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

