Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

ИИ поможет пресечь незаконные свалки мусора в Нижегородской области

Компания NtechLab и разработчик программного обеспечения Angels IT запустили в Нижегородской области тестирование ИИ, который предотвращает свалки мусора в неположенных местах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Теперь штрафы за захламление контейнерных площадок – выброс строительного или крупногабаритного мусора – будут назначаться автоматически. Нейросеть NtechLab анализирует видеопоток с камер городского наблюдения, а системы Angels IT – помогают автоматизировать работу исполнительных органов власти и направлять нарушителям штрафные санкции. В итоге постановление о штрафе формируется автоматически, проходит межведомственное электронное взаимодействие и «уходит» нарушителю.

«Последние несколько лет компания NtechLab последовательно развивает линейку городских решений, одно из важных для нас направлений – улучшение экологической ситуации в городах. Незаконный сброс мусора на контейнерные площадки – например, строительный мусор или шины – ухудшают экологию региона. Также уже в течение нескольких лет мы поставляем на рынок нашу нейросеть, которая может детектировать автомобили, мешающие проезду мусоровозов», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

«Нижегородская область стремится поддерживать и улучшать комфорт жизни в регионе. ИИ в этом случае – это комплексный продукт, который не просто облегчает жизнь коммунальным службам, а делает то, что не может взять на себя человек – круглосуточно выявляет нарушения на каждой городской контейнерной площадке», – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Сейчас в Нижегородской области система работает на 373 контейнерных площадках, в июле 2026 г. запланировано расширение системы. До конца 2026 г. подобную систему планируется запустить в Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также во Владимире.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях

Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще