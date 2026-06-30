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Ангелы АйТи Angels IT Group

Ангелы АйТи - Angels IT Group

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 ИИ поможет пресечь незаконные свалки мусора в Нижегородской области 1
28.11.2023 «Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России 1
25.06.2018 Генпрокуратура добилась наказания чиновника Минкомсвязи из-за сбоев в работе Реестра отечественного ПО 1
04.06.2014 Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Элвис-НеоТек» совместимы с ПК «Ангел» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ангелы АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис-НеоТек 56 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Adobe Figma 72 1
Информ-система НПО ГК 2 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 86 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
9502 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15556 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 1
Ростелеком 10859 1
Арте-Софт 1 1
Фогстрим - Fogstream 4 1
Код Безопасности 790 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4866 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 1
X5 Group - Перекрёсток 635 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3569 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21685 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7587 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 919 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6164 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1408 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1478 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24143 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5097 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6351 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 202 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 333 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1941 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8149 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 360 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61040 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28026 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 74 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1955 1
Арте-Софт - Арте-Мед МИС - медицинская информационная система 1 1
Элвис-НеоТек - ПаркИнспектор 2 1
Adobe Photoshop 804 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 259 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 357 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 397 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 402 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4447 1
Беларусь - Белоруссия 6250 1
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 510 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1697 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3545 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11197 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1878 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1228 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33373 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52994 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8167 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57130 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11421 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1144 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
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