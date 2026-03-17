NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области

Компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Использование алгоритмов ИИ поможет повысить уровень безопасности в регионе, утверждают в NtechLab.

Netvision расширила АПК «Безопасный город» в Пензенской области, интегрировав в него 1,6 тыс. камер, видеопотоки с которых поступают в единый информационный центр. Алгоритмы NtechLab обеспечивают рекордную точность и высокую скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей. Благодаря этому ИИ может выявлять подозрительных граждан, а также помогать в поиске пропавших.

Нейросеть NtechLab будет применяться на ключевых улицах, в парках, в школах, на остановках городского транспорта, и в логистических узлах. Благодаря тому, что видеопотоки со всех камер «Безопасного города» поступают в единую информационную среду, эффективность координации между дежурными службами и оперативными группами МВД, МЧС и других ведомств возрастает, а время реагирования на чрезвычайные происшествия сокращается.

«Наши решения уже работают более чем в 70 регионах России. Процесс распознавания лица в потоке занимает менее одной секунды, а точность составляет более 99%. Внедрение такого решения позволяет предотвращать возможные критические ситуации и повысить уровень безопасности в регионах. Похожие решения уже работают в Новосибирской и Самарской областях, в Ставропольском крае, а также в Ямало-Ненецком автономном округе», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Кроме того, единый информационный центр позволяет оперативно получать доступ к видеоархивам с конкретных камер и сократить проведение оперативно-разыскных мероприятий и сбор доказательной базы.

«Успешная реализация проекта такого масштаба подтверждает высокую масштабируемость и отказоустойчивость платформы Netvision, ее готовность к работе с большими объемами данных и соответствие строгим требованиям, предъявляемым регионами к компонентам АПК «Безопасный город», – отметил генеральный директор Netvision Роман Казаченко.