NtechLab и «Атроник» договорились о создании совместного решения на базе своих продуктов

Российские компании NtechLab и «Атроник» объявили об успешном тестировании своих продуктов: компонентов ПО FindFace Server и интеллектуальной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенной видеоаналитикой, киберзащищенным каналом передачи данных и электронной цифровой подписью выбранных кадров. Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник».

Подтверждены совместимость, корректность работы программ с сохранением номинальной производительности, что позволяет рекомендовать программные решения FindFace для использования совместно с видеокамерой SEVA. Компании планируют подписать сертификат совместимости своих продуктов, а также заключили соглашение о технологическом партнерстве в области интеллектуального видеонаблюдения.