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NtechLab: ИИ найдет в каждом россиянине «отражение героя»

В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект «Отражение героя». Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью ИИ находит участникам проекта максимально похожих на них исторических личностей. Проект уже стартовал в Москве, Волгограде и готовится к запуску в Курске. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

В рамках проекта устанавливаются брендированные стелы с экраном и камерой. Поучаствовать в проекте, подойдя к стеле, может любой желающий. С помощью камеры ИИ сканирует лицо пользователя и находит максимально схожего с ним исторического героя России.

В базе проекта более 2000 исторических личностей — это герои ВОВ, выдающиеся военные, ученые, писатели, композиторы, политики, артисты и другие наши соотечественники, внесшие большой вклад в развитие страны. Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией.

Одной из первых точек, где установлены такие стелы, стал Музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде. В Москве стелы расположены на территории ВДНХ – в инфоцентрах около главного входа и в парке аттракционов

«Орион», в павильонах №34 Центр «Космонавтика и авиация» и №58 «Земледелие», а также в «Доме российского кухни» и в «Доме культуры».

Решение полностью разработано специалистами NtechLab на основе их флагманского продукта по распознаванию лиц и силуэтов Ntechlab FindFace Multi. Импортные компоненты, библиотеки и импортное ПО в проекте отсутствуют. Для привлечения внимания молодого поколения проект сочетает в себе элементы геймификации и образовательного контента, что позволяет углубить знания об истории России «без зубрежки» через уникальный интерактивный опыт. Компания готова поставить такие стелы всем желающим регионам в формате «под ключ» в короткие сроки.

«Проект «Отражение героя» с помощью алгоритмов искусственного интеллекта должен познакомить людей с героической историей России и ее великими деятелями. Первыми поучаствовать в этом уникальном проекте смогут жители Москвы, Волгограда и Курска. Также подключиться к инициативе выразили желание и другие регионы страны, где в самое ближайшее время появятся стелы «Отражение героя», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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