Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, помогла найти в 2025 г. более 120 пропавших детей в Новосибирской области. Решение также оказало содействие в поиске почти 3 тыс. преступников на территории региона. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Продукт компании NtechLab используется в Новосибирской области с 2023 г. Система видеоаналитики FindFace Multi работает в составе АПК «Безопасный город». Алгоритм анализирует видеопоток с установленных в городе камер и позволяет за долю секунды проанализировать и найти пропавшего человека или преступника. Точность распознавания составляет более 99,9%.

«На сегодняшний день в Новосибирской области к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тыс. камер. В 2026 г. планируется расширить применение ИИ до 2,2 тыс. камер. Всего в контур АПК «Безопасный город» Новосибирской области подключено 5 тыс. камер. Нейросеть работает с камерами, которые установлены в местах массового скопления людей – на транспортной инфраструктуре, на улицах и площадях города, в госучреждениях (в том числе в медицинских центрах и на спортивных объектах) и в торговых центрах», – сказал заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.

«Наши решения по видеоаналитике используются в Новосибирской области уже несколько лет. Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти 3000 преступников. Отмечу, что видеоаналитка позволяет не только с высокой скоростью и точностью распознавать в видеопотоке пропавших граждан или правонарушителей, но зачастую помогает и предотвратить преступление. Мы планируем укреплять сотрудничество с Новосибирской областью и в будущем», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Система распознавания лиц и силуэтов компании NtechLab работает в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Самарской области, а также в ЯНАО.