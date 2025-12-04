Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Отечественный ИИ поможет избежать пробок на заправках

Компания NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение продукта в экосистемы автозаправочных станций планируется в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток с камер, установленных на АЗС, и анализирует транспортную ситуацию. В случае скопления автомобилей – информирует о ситуации управляющего заправки, который должен предпринять необходимые действия. Например, отрегулировать поток, чтобы машины не мешали друг другу, направлять водителей к освободившимся колонкам, открыть дополнительные колонки, если таковые имеются, и т.д. В случае бездействия со стороны персонала или отсутствия необходимого сотрудника на месте сигнал о заторе поступает в головной офис.

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

Цифровизация

«Наш искусственный интеллект может применяться на АЗС любого размера и пропускной способности. В этом году мы уже запустили несколько пилотных проектов на заправках в российских регионах. В течение 2026 г. готовимся внедрить это решение в крупных сетях автозаправочных станций», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Решения NtechLab применяются в транспортной отрасли. Так, например, нейросети компании выявляют и идентифицируют автомобили, которые находятся в угоне или скрылись с места ДТП, в Краснодарском крае, Владимире и Обнинске. Также NtechLab разработала решение для выявления ям, выбоин, отсутствия люков и сломанных барьерных ограждений на автодорогах. В Нижнем Новгороде запущено решение NtechLab, которое оптимизирует работу городского транспорта благодаря анализу количества ожидающих на остановках пассажиров.

