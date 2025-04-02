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Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП

Транспортная группа Fesco и компания NtechLab завершили внедрение мультиобъектной видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Fesco). Об этом CNews сообщили представители Fesco.

Основная задача ИИ-видеоаналитики в рамках проекта «Умный и безопасный порт» — контроль периметра от проникновения посторонних лиц в опасные и запретные зоны. Также ИИ следит за безопасностью труда — проверяет наличие на портовиках индивидуальных средств защиты (жилетов, масок, перчаток) и сигнализирует соответствующим службам об их отсутствии.

Кроме этого, система разработки NtechLab контролирует передвижение всего транспорта по территории ВМТП с фиксацией госномеров и истории перемещения автомобилей.

На втором этапе реализации проекта Fesco и NtechLab планируют использовать ИИ-видеоаналитику для контроля операционных процессов при работе с контейнерами: распознавать их префикс и номер, вести учет времени перевалки и т.д.

«Ежедневно в ВМТП находится около 5000 человек, включая сотрудников и гостей. Поэтому вопрос безопасности для нас всегда в приоритете. Искусственный интеллект позволяет контролировать огромную территорию без привлечения большого штата людей и оперативно реагировать, к примеру, на случаи нарушения охраны труда, которых стало в разы меньше с внедрением ИИ-видеоаналитики», — сказал вице-президент по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец.

«Это значимый проект для NtechLab, который предусматривает внедрение нескольких видов нашей самой передовой видеоаналитики – от распознавания автотранспорта с номерными знаками более чем 26 стран мира до контроля ношения работниками средств индивидуальной защиты. Для построения такой единой системы мониторинга планируется установить более 3000 камер», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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