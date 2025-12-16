Разделы

Отечественный ИИ помог за год найти более 500 преступников на Ямале

Искусственный интеллект компании NtechLab помог правоохранительных органам Ямало-Ненецкого автономного округа найти более 500 преступников в 2025 г. Всего же ИИ за год способствовал обнаружению более 1,2 тыс. пропавших или находящихся в розыске граждан. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Алгоритмы искусственного интеллекта за доли секунды анализируют видеопотоки с городских камер, выявляют разыскиваемого преступника или потерявшегося человека и распознают его биометрическую информацию с точностью более 99,9%.

Всего на Ямале нейросеть анализирует потоки с 1,9 тыс. городских камер, которые установлены в общественных местах – на транспортной инфраструктуре, площадях и улицах городов. Сейчас, по данным правительства ЯНАО, каждое четвертое преступление помогают раскрывать нейросети.

«Решения NtechLab широко используются в Ямало-Ненецком автономном округе и делают города на самом деле безопасными. Безопасность – один из ключевых приоритетов для губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Важно понимать, что зачастую нейросети не просто позволяют найти злоумышленников или потерявшихся людей в кратчайшие сроки, но и помогают предотвратить преступление. Мы планируем расширять наше сотрудничество и в 2026 году внедрить в регионе распознавание номерных знаков автомобилей, что поможет при поиске подозрительных авто или угнанных машин», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В сентябре 2025 г. NtechLab и правительство ЯНАО подписали соглашение о развитии и использовании технологий ИИ в регионе. Документ подразумевает использование нейросетей NtechLab в ЖКХ, строительстве, здравоохранении и других сферах.

