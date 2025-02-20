Докучаев Александр
|20.02.2025
|Охота начинается. При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей 1
|31.10.2022
|Власти признали иноагентом уходящий из России Bookmate 1
Докучаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Dream Industries 10 1
|Bookmate 27 1
|Yandex - Яндекс 7418 1
|Врубель Михаил 6 1
|Докучаев Алексей 1 1
|Фрумкин Виктор 4 1
|Баев Андрей 9 1
|Котов Денис 7 1
|Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
|Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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