Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов

Правообладатели в лице сразу 27 киностудий стали обязывать VPN-сервисы блокировать пользователям доступ к протоколу BitTorrent, чтобы те не могли пользоваться торрентами и скачивать контент. Это случилось с TorGuard, которому пригрозили судом, а также еще с несколькими сервисами. Например, с LiquidVPN эти правообладатели потребовали $10 млн «за причиненный ущерб», предложив в качестве альтернативы блокировку торрентов.

Как правообладатели уничтожают торрент-трекеры

Известный VPN-провайдер TorGuard начал блокировку трафика BitTorrent на своих американских серверах, пишет Bleeping Computer. Для этого он задействовал межсетевой экран (брандмауэр), а в дальнейшем он собирается применять и другие механизмы блокировки.

Это означает, что те, кто пользуется услугами TorGuard, больше не смогут качать файлы через торренты. А причина кроется, как и в большинстве подобных случаев, в правообладателях.

В октябре 2021 г. TorGuard попал во внимание юристов сразу 27 киностудий. Они подали против него коллективный иск, обвинив его в содействии распространению нелицензионных копий объектов интеллектуальной собственности. Попутно прозвучали обвинения в нарушении авторских прав.

Сдаться без боя

Владельцы TorGuard по неизвестным пока причинам не стали устраивать судебные баталии с киностудиями, ополчившимися против них и их сервиса. На момент публикации материала не было известно, как много денег правообладатели требовали с них, но уже в начале марта 2022 г. вопрос был урегулирован.

Владельцы авторских прав придумали весьма оригинальный метод борьбы с пиратством

Стороны пришли к мировому соглашению. Согласно материалам Окружного суда США по Южному округу Флориды, истцы отозвали свое заявление в обмен на блокировку протокола BitTorrent в сети TorGuard.

Это весьма интересный ход со стороны конкретно этого сервиса. В разделе часто задаваемых вопросов на его официальном сайте указано, что TorGuard обеспечивает защиту конфиденциальности своих пользователей, в том числе и при использовании торрентов.

Третий – не лишний, третий – во всем виноватый

В противостоянии 27 киностудий и TorGuard участвовала еще и третья сторона, из-за которой юристам TorGuard и пришлось отбиваться от правообладателей. Это хостинг-провайдер QuadraNet, который всю вторую половину 2021 г. предоставлял TorGuard в аренду серверы и IP-адреса.

Как пишет BleepingComputer, часть серверов, арендованных TorGuard, использовались для предоставления пользователям VPN-сервиса прокси SOCKS5. Проходящий через них трафик по умолчанию никак не шифруется, в отличие от полноценных VPN-сетей, и к нему имели полный доступ все промежуточные хостинг-провайдеры.

Открытость данной информации повлекла за собой лавину жалоб со стороны киностудий. Они посыпались на QuadraNet, и в каждой из них упоминались выданные TorGuard IP-адреса SOCKS5. В общей сложности QuadraNet получила почти 98 тыс. таких писем. К ноябрю 2021 г. их число выросло еще на 47,2 тыс.

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Адвокаты истцов поделились с TorGuard электронной таблицей Excel, в которой указаны 250 тыс. «дат подтвержденных нарушений». Из этих записей около 40% случаев нарушения авторских прав были связаны только с одним IP-адресом SOCKS5, который был предоставлен TorGuard.

Представители TorGuard заявили, что во всем случившемся виновата именно QuadraNet. Они утверждают, что компания не утруждала себя оперативной пересылкой TorGuard жалоб правообладателей.

«TorGuard ценит права на интеллектуальную собственность других, как указано в общедоступных правилах TorGuard. Если бы QuadraNet отправила эти уведомления нашему агенту DMCA, обычной деловой практикой TorGuard было бы немедленное принятие мер для прекращения дальнейшего пиратства», – говорится в заявлении VPN-сервиса.

Судебные иски поставлены на поток

TorGuard – далеко не единственный VPN-сервис, получивший судебный иск от киностудий. Он был подан в октябре 2021 г., сразу после того, как мировое соглашение о закрытии доступа к протоколу BitTorrent подписал сервис VPN.ht.

Ранее те же киностудии высказали аналогичные претензии в адрес сервисов Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate, PIA и ExpressVPN. В списке также числится и LiquidVPN, с которого правообладатели потребовали $10 млн в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Добавим, что в России торренты, по большей части, тоже запрещены и находятся в «черном списке» Роскомнадзора именно из-за пиратского контента. А вот VPN-сети ввиду блокировки на территории России Facebook, а также Twitter, Instagram и других популярных иностранных сервисов стали пользоваться широким спросом. В нынешней редакции российское законодательство не запрещает пользоваться VPN обычным гражданам.