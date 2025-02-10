Европа пошла войной на популярные VPN
Правообладатели во Франции, в частности, национальная профессиональная лига LFP и эфирный телеканл Canal+, расситывают через суд обязать VPN-сервисы пресекать попытки пользователей получить доступ к пиратскому контенту в интернете. Нынешняя система блокировки пиратских ресурсов на уровне интернет-провайдеров владельцев аавторских прав на трансляцию ряда спортивных событий устраивает не полностью.
Французские борцы с пиратством взялись за VPN
Правообладатели намерены добиться более эффективных блокировок интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент во Франции, пишет TorrentFreak.
По сообщению l’Informé, французский эфирный телеканал Canal+ (входит в медиахолдинг Groupe Canal+) и Профессиональная футбольная лига (Ligue de Football Professionnel; LFP) обратились в суд с требованием принудить ряд крупных поставщиков услуг частных виртуальных сетей (VPN) к блокировке интернет-ресурсов, обеспечивающих клиентам незаконный с их точки зрения доступ к материалам, защищенным авторским правом. Эти структуры владеют правами на показ ряда спортивных мероприятий, в частности, матчей нескольких крупнейших европейских футбольных лиг. В качестве ответчиков по иску фигурируют такие сервисы как NordVPN, Cyberghost, ProtonVPN, а также ExpressVPN и Surfshark.
В исковом заявлении, составленном LFP, упомянуто около десятка сайтов и онлайн-сервисов, блокировки которых хотелось бы добиться лиге. Среди них Popcorn IPTV, Net IPTV, Facto IPTV, Movie Live IPTV, DINO TV, WhishlPTV. Список Canal+ включает boxtv60.com, fmytv.com, lshunter.net, antenasports.ru, rojadirectahdenvivo.com. Некоторые из них уже являются заблокированными во Франции на основании более ранних судебных решений.
Юристы, представляющие интересы правообладателей, доказывая свою правоту, опираются на статью 333-10 Спортивного кодекса Франции. Она позволяет правообладателям требовать принятия «всех пропорциональных нарушению мер» против субъектов права, допускающих нарушения авторского права в сфере спорта, которые «могут способствовать устранению» этих нарушений, отмечает TorrentFreak. На эту статью представители индустрии уже ссылались ранее в рамках иных разбирательств.
Организация VPN Trust Initiative (VTI), представляющая интересы ExpressVPN, NordVPN и Surfshark, после появления в Сети сведений о новых целях борцов с пиратством, опубликовала заявление, касающееся инициативы, на своем официальном сайте.
«Хотя члены VTI однозначно выступают против неправомерного использования VPN в противозаконных целях, этот шаг не только перекладывает вину, но и грозит подорвать кибербезопасность, конфиденциальность и цифровую свободу миллионов жителей Франции», – говорится в нем.
Закручивание гаек продолжается
Во Франции блокировка пиратских ресурсов по инициативе правообладателя при наличии судебного решения на уровне телеком-операторов осуществляется достаточно давно. На первых порах провайдер услуг просто ограничивал доступ к сайту по IP-адресу. Данный способ хоть и усложнил жизнь потребителям пиратского контента, но не позволил полностью искоренить интернет-пиратство во Франции как явление, что не устраивало правообладателей.
В декабре 2023 г. Canal+ через суд добился блокировки популярных в стране пиратских сервисов Footybite и Streamcheck на уровне DNS-сервисов интернет-провайдеров. Согласно данным Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) по итогам 2022 г. данный метод продемонстрировал прекрасные результаты – аудитория зрителей пиратских трансляций спортивных мероприятий сократилась на 41% в сравнении с 2021 г., с 2,8 млн интернет-пользователей до 1,6 млн в среднем.
Тем не менее и этого правообладателям оказалось мало – в арсенале любителей пиратского видео оставался такой нехитрый инструмент как сторонние DNS-резолверы, которые, например, предлагают Google, Cloudflare, Cisco, Quad9.
Уже в июне 2024 г. Парижский суд впервые вынес вердикт в пользу Canal+, согласно которому провайдеры DNS стали обязаны обеспечивать ограничение доступа к 117 доменным именам, ассоциированных с пиратскими спортивными стримингами. Это решение суда вызвало шквал критики со стороны затронутых им крупных технологических компаний – преимущественно из США. Сервис OpenDNS (принадлежит Cisco) отказался вводить механизм черных списков доменов и объявил о прекращении работы на территории Франции.
Во Франции с пиратскими трансляциями также помогает бороться мессенджер Telegram.
Давняя неприязнь
Владельцы авторских прав на мультимедийный контент во всем мире видят угрозу в VPN-сервисах. Одна из причин – применение таких сервисов для обхода настроенных геоограничений – ограничений доступа к онлайн-контенту на основе географического расположения пользователя. Многие крупные VPN-сервисы не только не препятствуют реализации такого сценария использования, но и выстраивают вокруг него целые рекламные кампании, превращая в «фишку». Еще один способ применения подобных сервисов – шифрование трафика для сокрытия от интернет-провайдера факта скачивания из Сети пиратских видео, музыка, игр, книг и прочих развлекательных материалов по p2p-протоколу BitTorrent
Некоторые VPN-сервисы идут на уступки правообладателям и помогают в борьбе с распространением пиратского контента. Так, в марте 2023 г. TorGuard начал блокировку трафика BitTorrent на своих американских серверах, отказавшись от сражения с юристами правообладателей в суде. Для этого он задействовал межсетевой экран, а в дальнейшем он планировал применять и другие механизмы блокировки.