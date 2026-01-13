Разделы

Ростелеком ОС Груп Sceptor интеллектуальная корреляция событий

Ростелеком - ОС Груп - Sceptor - интеллектуальная корреляция событий

Компания «ОС груп» — разработчик российских OSS/BSS-решений. Основана в 2004 году в Санкт-Петербурге группой профессионалов в области связи и ИТ. Основная сфера деятельности — разработка специализированного ПО для организаций, владеющих существенной распределенной телекоммуникационной инфраструктурой. Компания имеет более 50 внедрений продуктов собственной разработки на рынке России и СНГ. С 2023 года входит в группу компаний «Ростелеком».

СОБЫТИЯ

13.01.2026 «Ростелеком» завершил трансформацию ИТ-ландшафта системы мониторинга сети 1
30.05.2024 «Ростелеком» планирует вывести на рынок полностью российское решение NRI 1

