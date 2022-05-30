«VK видео» ускоряет доставку контента: платформа перешла на новый протокол HTTP/3

Платформа «VK видео» внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента. Благодаря новой технологии видео будет запускаться быстрее, а качество воспроизведения повысится. Особенно заметно улучшение будет для пользователей с нестабильным интернет-соединением. В мобильных сетях время старта ролика сократится на 20–25%. Протокол будет работать и для горизонтальных видео, и для коротких вертикальных роликов в «VK клипах».

Тестирование нового протокола на части пользователей показало уменьшение задержки и числа буферизаций. При этом повышается стабильность воспроизведения роликов, особенно для самого «тяжёлого» контента. Наиболее заметным ускорение будет для пользователей со слабым интернетом или в нестабильных сетях — например, в дороге или удалённых от крупных городов местах. Для 10% пользователей платформы, то есть около 10 млн человек ежемесячно, видео будет запускаться примерно на четверть быстрее. В условиях с наиболее слабым соединением, с которыми, однако, сталкиваются десятки тысяч зрителей, ускорение будет ещё больше — до 1,5 раза.

Новый подход позволяет передавать данные надёжно, не жертвуя при этом скоростью, и гораздо лучше подходит для современного образа потребления контента. Результаты тестов показали, что быстрый старт положительно влияет на рост смотрения: пользователи с нестабильным соединением смотрят в среднем на 10% больше роликов за одну сессию. Кроме того, новый протокол повышает безопасность обмена данными, информация по нему передаётся исключительно в зашифрованном виде.

Александр Тоболь, CTO «Вконтакте» и «VK видео», сказал: «Пользователи не любят ждать и сталкиваться с буферизацией. По нашему опыту, это особенно актуально в соцсетях и сервисах коротких видео. Здесь ролики должны стартовать моментально — ожидание в секунду уже заметно роняет удовлетворённость пользователя. А задержка в несколько секунд означает, что человек закроет ролик и уйдёт со страницы. Переход на протокол передачи данных нового поколения потребовал полного изменения в работе платформы на сетевом уровне, но, безусловно, стоил того: он позволил существенно улучшить качество смотрения видео при слабом или нестабильном интернет-соединении. Сетевые сбои особенно сильно влияют на тяжёлый видеоконтент и впечатление пользователей, именно для таких условий HTTP/3 даёт заметный эффект — +25% к скорости старта роликов».

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Новый протокол HTTP/3 не является общеприменимым стандартом, и лишь считаное количество компаний — разработчиков высоконагруженных проектов имеют возможность внедрить его в своих продуктах. В компании разработали собственную реализацию протокола и для серверной части, и для работы с сетью в плеере на уровне приложения. Ранее «Вконтакте» предоставила разработчикам ИТ-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы в своих продуктах. Разработчики смогут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также к SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для веб-, iOS- и Android-приложений.