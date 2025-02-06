«Деснол» ускорил синхронизацию с продуктами «1С»

В январе 2025 г. компания «Деснол», разработчик и интегратор EAM-системы для автоматизации процессов управления активами «1С:ТОИР КОРП», представила несколько ключевых обновлений, которые значительно повысят точность учета номенклатуры и ускорят синхронизацию с другими продуктами фирмы «1С» — «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление торговлей» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

В версии 3.0.15.1 системы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» пользователей продукта ждут важные обновления, которые сделают процесс планирования ремонтной деятельности и учета номенклатуры еще более удобным, а синхронизацию с продуктами фирмы «1С» быстрее.

Точность учета: работа с сериями номенклатуры

Серия номенклатуры — это уникальный идентификатор, присваиваемый партии товаров или единице продукции для детального контроля и учета, например, срока годности. В новой версии «1С:ТОИР КОРП» упрощен и ускорен процесс учета материалов по сериям, что особенно актуально для инженеров, отвечающих за обеспечение ремонтных бригад товарно-материальными ценностями. Это позволит им оптимизировать учет запасных частей, а также упростит работу с такими документами, как «Акт о выполнении этапа работ» и «Акт о выполнении регламентного мероприятия». Теперь серии номенклатуры автоматически указываются в этих документах.

Если используется документ «Резервирование под внутренний заказ», серии из резерва автоматически переносятся в акты, а из акта — в документы «Заказ на внутреннее потребление», «Внутреннее потребление», «Оприходование излишков товаров». Документы находятся в соответствующем разделе материально-технического обеспечения. Такая опция упрощает процесс планирования материальных затрат, позволяет отслеживать движение и использование материальных ресурсов.

Синхронизация с системами «1С»

Нововведение учтено при обмене данными с мастер-системой «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Управление торговлей». Функция также доступна в мобильном приложении «Мобильная бригада», которое входит в экосистему решений «1С:ТОИР» от разработчика и интегратора «Деснола».

Для обеспечения более быстрой и удобной синхронизации «1С:ТОИР КОР»П с данными информационными системами, а также с «1С:Зарплата и управление персоналом», добавлена возможность использовать web-сервисы платформы «1С:Предприятие». Новая функциональная возможность особенно актуальна, когда синхронизируется большое количество баз из разных серверов. Для файлового обмена между ними необходимо держать сетевой каталог. Он должен быть доступен со всех серверов, что в первую очередь влияет на безопасность. Web-сервисы позволяют избавиться от необходимости использовать такой каталог и являются более современным способом обмена данными.

Что на счет кадров?

В новом релизе разработчики продукта, предназначенного для автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования и повышения эффективности управления активами, обновили алгоритмы обмена данными при интеграции «1С:ТОИР КОРП» с «1С:ЗУП» и «1С:ERP». Все корректирующие кадровые документы (прием на работу, перевод, увольнение) теперь своевременно отражаются в EAM-системе. Это особенно важно для инженеров по ТОиР и планированию, отвечающих за оптимизацию трудовых ресурсов для обеспечения своевременной и качественной ремонтной деятельности. Можно увидеть актуальную информацию о графиках работы и загрузке сотрудников и грамотно распределить трудозатраты.

При внесении изменений в кадровые документы «1С:ЗУП» или «1С:ERP» в «1С:ТОИР КОРП» автоматически создается новый корректирующий документ, заменяя предыдущую версию. Например, при кадровом переводе сотрудника из одного цеха в другой в «1С:ЗУП» вносятся изменения. В «1С:ТОИР КОРП» сразу формируется корректирующий документ с учетом актуального перевода, а старая версия помечается как неактуальная. Таким образом повышается прозрачность учета кадров, и при планировании работ учитываются наиболее актуальные данные.

Механизм отмены регламентных мероприятий

Для повышения надежности и сохранения эксплуатационных характеристик оборудования необходимо регулярно проводить регламентные работы. Но иногда они становится неактуальными, например, из-за замены старого оборудования на новое. В таком случае пользователи «1С:ТОИР КОРП» смогут воспользоваться новой функцией ручной или автоматической отмены регламентных мероприятий. Теперь инженеры ТОиР и ремонтный персонал могут отменять регламентные мероприятия через специальную вкладку в обработке «Закрытие заявок и ремонтов» в разделе «Планирование ТОиР».

Если в разделе «Настройка параметров системы» вы активируете опцию «Автоматически отменять невыполненные регламентные мероприятия», система самостоятельно закроет регламентные мероприятия, которые не были завершены в установленный срок. Для этого нужно включить возможность отмены ремонтов, а также указать причину и количество дней после даты мероприятия, спустя которое оно будет отменено.

Например, после замены старых насосов на новое оборудование в ближайшее время не нужна их ежемесячная проверка. Система автоматически отменяет мероприятие через установленный срок или специалист вручную отменяет регламентное мероприятие, указывая причину «Оборудование заменено». Это освобождает сотрудников от ввода информации по каждому просроченному мероприятию вручную, минимизирует количество рутинных действий и поддерживает порядок в общей системе планирования ремонтной деятельности.