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Котлубаев Михаил
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|«Удоканская медь» внедрила EAM-систему управления активами «1С:ТОиР Корп» от Деснола 1
Котлубаев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
|1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 44 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 606 1
|1С:ERP Управление предприятием 629 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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