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Куликовский Михаил
|03.03.2025
|«Деснол» и МИСИС запускают образовательную программу по подготовке специалистов в области управления производственными активами 1
Куликовский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 8 1
|1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 40 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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