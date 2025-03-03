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Куликовский Михаил


03.03.2025 «Деснол» и МИСИС запускают образовательную программу по подготовке специалистов в области управления производственными активами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Куликовский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 58 1
8339 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171671.
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