Получите все материалы CNews по ключевому слову
Эбель Никита
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|«Деснол» разработал уникальные мнемосхемы для мгновенного поиска неисправного оборудования на заводе «Тяжмаш» 1
Эбель Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 19 1
|1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 48 1
|1С:ERP Управление предприятием 658 1
|Microsoft Office 3866 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.