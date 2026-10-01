Индексная книга (каталог) CNews*
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Шмаков Максим
СОБЫТИЯ
|01.10.2026
|«ИксКар» внедрил технологии 2ГИС для выхода на рынок Москвы 1
|18.06.2009
|«Группа Е4» внедрила комплексную учетную систему на базе «1С:Предприятия 8» 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Шмаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
|Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 113 1
|1С 9698 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168289 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8681 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.