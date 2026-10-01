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Шмаков Максим

СОБЫТИЯ


01.10.2026 «ИксКар» внедрил технологии 2ГИС для выхода на рынок Москвы 1
18.06.2009 «Группа Е4» внедрила комплексную учетную систему на базе «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Шмаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 113 1
9698 1
НСПК - Национальная система платежных карт 961 1
Федеральное казначейство России 1956 1
Стандартизация - Standardization 2353 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1525 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6626 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54054 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3419 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6672 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4009 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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