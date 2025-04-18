«Деснол» представляет обновление «1С:ТОиР Корп» 3.0.16.1 — новые инструменты для эффективного управления ТОиР

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы 1С:ТОиР, выпустила обновление «1С:ТОиР Корп» версии 3.0.16.1. Это релиз, который меняет подход к работе механиков, инженеров и руководителей служб технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования. Новые функции сокращают время на рутинные операции, повышают точность учета и дают больше возможностей для контроля над процессами ТоиР. Об этом CNews сообщили представители «Деснол»

Что изменится для пользователей «1С:ТОиР Корп»

Для механиков и ремонтного персонала особенно важны два нововведения. Во-первых, теперь при замене подрядчика не нужно вносить изменения для каждого объекта вручную — достаточно указать нового исполнителя один раз для всего регламентного мероприятия. Система автоматически проставит данные подрядчика во всех связанных карточках объектов ремонта, что экономит десятки минут на оформлении документов и исключает риск расхождений в информации. Во-вторых, система автоматически проверяет дубли дефектов, предупреждая о возможных повторах. Это значит, что механики больше не будут тратить время на повторный анализ одной и той же неисправности, а отчетность станет точнее

Инженеры и специалисты по планированию оценят новый «планировщик ремонтов», который пришел на смену диаграмме Ганта. Теперь сроки работ можно корректировать интуитивными действиями — достаточно изменить даты в интерфейсе или переместить задачи визуально (мышью вдоль временной шкалы или изменить даты вручную), как все изменения синхронизируются с общим планом. Кроме того, в анализе причин дефектов появилась фильтрация по степени критичности — это позволяет быстрее выявлять приоритетные проблемы и принимать решения.

Руководители служб ТОиР и администраторы системы получат инструмент для управления доступом — конструктор профилей. С его помощью можно за минуты создать роли для новых сотрудников, комбинируя более 40 готовых шаблонов. При этом профили автоматически обновляются при выходе новых версий программы, избавляя ИТ-специалистов от ручной настройки. Также в релизе появилась синхронизация названий объектов с «1С:ERP», что исключает путаницу в учете при интеграции «1С:ТОиР Корп» с «1С:ERP».

Почему это важно для бизнеса

Новый релиз «1С:ТОиР Корп» 3.0.16.1 имеет три ключевых особенности. Во-первых, рост скорости работы: теперь при смене подрядчика для группы оборудования (например, для целого цеха или десятков единиц техники) не нужно редактировать каждый документ отдельно — система позволяет массово назначить нового исполнителя сразу для всех выбранных объектов ремонта. Операция, которая ранее занимала часы ручного ввода, теперь выполняется за несколько минут

Во-вторых, повышается точность данных: сокращение ручного ввода достигается за счет автоматического заполнения повторяющихся реквизитов, массового применения изменений к группам объектов и интеллектуальной проверки вводимой информации. Это минимизирует человеческий фактор, что особенно критично для корректной отчетности и планирования ремонтного бюджета. В-третьих, усиливается контроль над процессами: новая функция поддержки разных часовых поясов (впервые реализованная в этом релизе) в сочетании с единым временем регистрации документов устраняет неразбериху при работе территориально-распределенных команд. Теперь независимо от местонахождения сотрудника все операции фиксируются в согласованном времени головного офиса, обеспечивая слаженность действий между филиалами.