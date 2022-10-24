«Биржа Ati.su» открыла представительство в Узбекистане

Международная «Биржа автомобильных грузоперевозок Ati.su» открыла представительство в Узбекистане — в одном из ключевых транзитных регионов Центральной Азии. Спрос на перевозки внутри страны, по данным биржи, за последний год удвоился, количество заявок по экспортным направлениям выросло в 2,5 раза.

Открытие представительства в Узбекистане — часть международной стратегии развития «Биржи Ati.su», которая предусматривает расширение присутствия в Средней Азии. Основанная в 1999 г. в России, компания сегодня имеет локальные представительства в Казахстане, Киргизии и Белоруссии, ее услугами пользуются в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья. Переориентация логистических потоков на Среднеазиатское направление и стремительное развитие рынка автомобильных грузоперевозок в Узбекистане, а также рост популярности экосистемы логистических сервисов Ati.su — причины, по которым было принято решение открыть представительство в этой стране.

Так, в III квартале 2022 г. на «Бирже Ati.su» количество заявок на перевозки внутри страны выросло в 2 раза в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Число заявок по экспортным направлениям увеличилось на 145%. Например, в 2,6 раза вырос спрос на перевозки из Узбекистана в Россию, кратный рост количества заявок зафиксирован на доставку товаров в Армению, Молдавию, Киргизию, Белоруссию, Монголию и Казахстан. Спрос на перевозки из других стран в Узбекистан в III квартале вырос на 49% в годовом выражении и на 38% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Больше всего заявок приходится на доставку грузов из России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Германии, Китая и Турции.

Впечатляющий рост количества заявок на перевозки объясняется не только благоприятной ситуацией на логистическом рынке страны, но и востребованностью самой «Биржи Ati.su» как логистической ИТ-платформы для организации перевозок, отмечают представители площадки. Это связано с начинающейся цифровизацией логистического рынка Узбекистана, а также необходимостью перестраивать процессы из-за глобальных факторов. Например, запрет въезжать на территорию ЕС для грузовиков из России и Белоруссии заставил заказчиков искать новых партнеров для выполнения рейсов в Европу. В свою очередь, перевозчики переориентируются на более востребованные направления. «Биржа Ati.su» упрощает поиск подрядчиков для грузовладельцев и получение выгодных заказов для перевозчиков, количество зарегистрированных пользователей в Узбекистане растет.

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Новый офис в Узбекистане обеспечит удобный и быстрый документооборот между заказчиками и исполнителями, упростит расчеты, так как их можно будет проводить в местной валюте, позволит обеспечивать оперативную поддержку пользователей внутри страны.

«За последний год существенно выросла роль Узбекистана как участника мирового логистического рынка. Руководство страны понимает важность развития транзитного потенциала и планирует модернизацию дорожной сети и инфраструктуры. Мы видим большие перспективы в развитии здесь своей экосистемы логистических сервисов. Участники рынка ищут новые возможности для развития бизнеса с помощью цифровых инструментов, задумываются об автоматизации рутинных процессов», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su».