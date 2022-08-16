Биржа ATI.SU запустила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки

«Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Средние ставки», который позволяет отслеживать актуальные цены на перевозку грузов по 3000 направлений. Инструмент для объективного мониторинга рынка поможет грузовладельцам оптимизировать бюджеты на логистику, а перевозчикам — выполнять заказы по рыночным ценам и выбирать наиболее выгодные направления для работы.

«Биржа ATI.SU» работает с 1999 г. и сегодня объединяет более 300 тыс. участников рынка автомобильных грузоперевозок — грузовладельцев, экспедиторов, перевозчиков. Ежедневно на площадке размещается около 350 тыс. заказов на перевозку грузов. «Биржа ATI.SU» располагает большим объемом исторических и оперативных данных по размещенным заявкам на перевозку и реально совершенным сделкам. Это позволило компании разработать сервис мониторинга средних ставок по всем популярным направлениям. Для расчета средних показателей применены математические модели, а для очистки данных — алгоритмы машинного обучения. Сервис стал логичным продолжением «Индекса ATI.SU», который был запущен год назад. Он позволяет отслеживать динамику изменения ставок по 100 направлениям в относительном выражении за выбранный период начиная с 2017 г.

Бета-версия сервиса «Средние ставки» заработала в марте 2022 г., в августе 2022 г. сервис официально запущен в эксплуатацию и доступен для всех пользователей. Он позволяет проанализировать цены на доставку грузов по 3000 направлений для полностью загруженных автомобилей 20 т, 82 м3. Сервис показывает среднюю ставку с НДС и без НДС, а также разброс цен — от минимальной до максимальной. Кроме этого, пользователям доступна информация по изменению ставок за различные периоды от трех месяцев до трех лет, а также за все время накопления данных по маршруту.

С помощью сервиса «Средние ставки» грузовладельцы и экспедиторские компании смогут анализировать рынок, выставлять оптимальные цены на перевозку груза, регулировать затраты на логистику. Перевозчики, в свою очередь, изучив цены на конкретном направлении, могут аргументированно выставить ставку и не терять деньги. Анализ средних ставок поможет им также выбрать новые выгодные направления для работы.

Функционал сервиса постоянно дорабатывается, сейчас в него добавлены три функции, облегчающие работу пользователям. Чтобы не вводить необходимые названия направлений вручную, можно загрузить файл со всеми направлениями через функцию «Маршруты из файла» и получить выгрузку по средним ставкам в файле CSV и Excel. Можно одновременно посмотреть несколько графиков по транспортным средствам с разными типами кузовов (закрытый, открытый, рефрижератор, тентованный). Есть возможность интеграции сервиса «Средние ставки» по API, что позволит крупным грузовладельцам и экспедиторским компаниям при размещении груза выводить средние цены по интересующим маршрутам в своей системе.

Сейчас сервис «Средние ставки» отражает цены за перевозку груза из одного населенного пункта в другой. В течение двух месяцев команда «Биржи ATI.SU» запустит анализ ставок в разрезе регионов. Такая функция будет полезна участникам рынка, работающим в маловостребованных населенных пунктах, по которым нет достаточных данных для анализа цен. В этом случае можно будет узнать средние ставки по перевозке в регион, где расположен интересующий населенный пункт.

Кроме этого, в ближайшее время появится возможность посмотреть ставки на «кругорейс» — сколько стоит отправление машины туда и обратно. Часто цена перевозки между двумя городами отличается в зависимости от направления движения и это влияет на бюджет заказа с возвращением машины.

«У участников рынка долгое время не было инструментов для анализа актуальных цен на грузоперевозки. В прошлом году мы запустили “Индекс ATI.SU”. Он стал первым реальным инструментом для аналитики рынка. «Средние ставки» — это новый аналитический инструмент в рамках нашей экосистемы цифровых сервисов. Он отражает значение ставок в абсолютном выражении, что открывает еще больше практически полезных возможностей для участников рынка. Основываясь на объективных данных, можно более эффективно планировать работу компании, корректировать планы и бюджеты. Сегодня это особенно актуально из-за повышенной волатильности рынка и сложности прогнозирования», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU –« биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.