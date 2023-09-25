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«Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского»

«Банк русский стандарт» (БРС) перешел на российскую систему анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программное обеспечение (ПО) и взаимодействие с российскими производителями повысит надежность и стабильность ИТ-систем банка. Об этом CNews сообщили представители БРС.

Решение «Лаборатории Касперского» дает возможность автоматизировать многие рутинные действия, централизованно собирать, анализировать и проводить корреляцию событий из различных источников данных для выявления и предотвращения инцидентов. Архитектура KUMA позволяет легко встроить в текущую ИТ-систему «Банка русский стандарт».

Решение отличает высокая производительность: свыше 300 тыс. событий в секунду (EPS) на один узел системы (корреляторы, базы данных и т. д.). В KUMA применяется инновационный подход. В отличие от SIEM других производителей, она позволяет хранить и искать информацию централизованно, без необходимости переключаться между технологиями хранения, обогащать обнаружения данными, а также применять автоматизированные действия по реагированию на инциденты. Область хранения не требует дорогостоящих серверов, она может быть развернута на бюджетном оборудовании.

«Мы всегда говорим о важности комплексного подхода к защите, что позволяет интегрировать в рамках единой платформы наши технологии с технологиями сторонних производителей. Мы внимательно относимся к обратной связи от заказчиков и вносим изменения в продукт на основе запросов как тех, кто уже использует систему, так и тех, кто только рассматривает возможности внедрения нашего решения», – отметила Марина Усова, директор управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

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АО «Банк русский стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» – член «Ассоциации Финтех».

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

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