Создана технология, которая решает всеобщую проблему Wi-Fi и делает его сверхбезопасным

Создан роутер, при помощи которого можно пользоваться беспроводным интернетом и не зависеть от качества сигнала Wi-Fi и количества беспроводных сетей в здании. Чем их больше, тем хуже работает интернет. Роутер работает по Li-Fi – технологии передачи данных в инфракрасном спектре света, позволяющей полностью защитить беспроводную сеть от взлома. Авторы проекта создали и сам роутер, и принимающие антенны для ПК и смартфонов. Теперь дело за производителями – технология полностью готова к коммерциализации.

Спасение от плохого Wi-Fi

Компания pureLiFi разработала приемопередающую аппаратуру под названием Li-Fi, способную решить проблему «замусоренности» частотных диапазонов Wi-Fi, из-за которых могут наблюдаться обрывы связи или низкая скорость передачи информации. Как пишет портал Android Police, в отличие от Wi-Fi, для обмена информацией детище pureLiFi использует не радиочастоты, а самый инфракрасный спектр обычного света, что отражено в названии технологи (Li – сокращение от Light – свет, англ.).

Премьера Li-Fi состоялась в Барселоне (Испания) на ежегодной выставке электроники Mobile World Congress 2023.

В основе pureLiFi Li-Fi лежит технология инфракрасного излучения по спецификации IEEE Light Communication 802.11bb. С точки зрения пользовательского опыта идея pureLiFi представляет собой крошечных размеров роутер без россыпи антенн – их заменил массив ИК-излучателей, встроенных в корпус устройства. Работает все по классической схеме – роутер раздает световой сигнал устройствам в помещении, а приемники, коими могут быть смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие устройства, принимают их при помощи встроенных ресиверов. На март 2023 г. гаджеты с интегрированными ресиверами для работы Li-Fi серийно не выпускались, поэтому для демонстрации возможностей системы pureLiFi поместили смартфоны в специальные чехлы с приемниками.

Результаты замеров скорости передачи данных по Li-Fi авторы проекта не публикуют.

Не замена, а дополнение

Создатели Li-Fi не позиционируют свое творение в качестве именно альтернативы привычным всем роутерам Wi-Fi. Они разрабатывают технологию для использования в виде подспорья для решения проблем с плохим сигналом в многоэтажном офисном или жилом здании, где на каждом этаже могут быть десятки точек Wi-Fi в одном частотном диапазоне.

Чтобы интернет или беспроводное соединение с локальной сетью по Li-Fi работали корректно, необходимо, чтобы роутер ИК-передачиками был в зоне прямой видимости с принимающим устройством. В теории, система может работать и с отраженным светом, но прямая видимость все же лучше.

Фото: Android Police Роутер аккуратно впишется в любой интерьер и не будет раздражать десятком торчащих антенн

Для примера, если пользователь находится в помещении с роутером Li-Fi и держит смартфон или планшет в руках, то интернет будет работать по этой технологии. Но стоит ему убрать свой гаджет в карман или выйти с ним из комнаты, произойдет автоматическое переподключение к обычному сигналу Wi-Fi.

Супертехнология для параноиков

Как пишет Android Police, технология Li-Fi также очень пригодится любителям максимальной приватности, не желающим, чтобы за их интернет-трафиком следили извне или чтобы их интернетом пользовались хитрые соседи В теории, даже зашифрованную сеть Wi-Fi с длинным неподбираемым паролем все же можно взломать, а дальше – на что хватит фантазии. Например, можно воспользоваться такой сетью и оставить очень опасные в современной России комментарии, а через некоторое время увидеть у владельца сети нежелательных гостей.

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В этом плане Li-Fi обеспечивает максимальную приватность. Можно закрыть дверь, задернуть шторы, после чего никто за пределами комнаты, где установлен роутер, не сможет подключиться к сети Li-Fi.

Ждать недолго

Разработчики Li-Fi заверяют, что все наработки готовы к коммерциализации, то есть к массовому выпуску маршрутизаторов и устройств со встроенным приемником. Темпы распространения будут зависеть от производителей техники.

Фото: Android Police Приемник можно встраивать и в чехлы, и непосредственно в сами устройства

Как пишет Android Police, для вендоров смартфонов интеграция в них антенн Li-Fi не должна стать большой проблемой, поскольку они совместимы с обычными модулями Wi-Fi. Таким образом, им не требуется дополнительное оборудование, занимающее драгоценное место в смартфоне.

В pureLiFi в настоящее время ведут переговоры с производителями смартфонов. Источник, знакомый с этим вопросом, подтвердил Android Police, что это действительно так, по крайней мере, для одного крупного производителя (название не раскрывается). Другими словами, процесс запущен, хотя это пока еще не гарантия того, что Li-Fi станет частью смартфонов в обозримом будущем.

Тем временем в России

Наработки pureLiFi далеко не уникальны, как и сама технология Li-Fi. Ее развитием занимаются специалисты многих стран мира, включая Россию. Например, первая в России локальная сеть передачи данных с помощью света была запущена на кафедре световых технологий и оптоэлектроники российского университета ИТМО (Институт точной механики и оптики) в июле 2017 г. По утверждению представителей вуза, в хоте испытаний скорость передачи данных по Li-Fi достигла 50 Мбит/с или приблизительно 6,25 МБ/с, что сравнимо с древней ревизией технологии Wi-Fi – 802.11a. образца 1999 г., выдававшей максимум 54 Мбит/с.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

В августе 2019 г. CNews озвучивал прогноз относительно развития рынка Li-Fi в России. Предполагалось, что в 2024 г. объем рынка услуг на базе Wi-Fi в стране составит 1,5 млрд руб., а на базе Li-Fi – 2,5 млрд руб. Также планировалось, что в части технологии Li-Fi будут проведены НИОКР и созданы пилотные зоны. Помимо этого, ожидалось разработка отечественного оборудования Li-Fi потребует инвестиций на сумму 700 млн руб. Как на все эти планы повлияли всем известные события 2022 г. и их последствия, не установлено.