Гюванч Донмез возглавит электронную коммерцию «Магнита»

ПАО «Магнит», российский ритейлер, объявляет о назначении Гюванча Донмеза на должность директора по электронной коммерции. Гюванч будет отвечать за формирование стратегии цифровых каналов продаж, масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции, а также за обеспечение выполнения ключевых финансовых показателей электронной коммерции. Гюванч Донмез будет напрямую подчиняться президенту розничной сети «Магнит». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Гюванч Донмез имеет обширный управленческий опыт в e-commerce, рознице и FMCG секторе. До прихода в «Магнит» Гюванч с 2019 г. последовательно занимал позиции главного исполнительного директора Delivery Club и главного исполнительного директора по foodtech в «О2О холдинг», где за это время сократил время доставки в Delivery Club до менее 30 минут и превратил компанию в крупнейший сервис доставки продуктов и еды на российском рынке e-commerce. До этого Гюванч Донмез занимал позицию генерального директора российского подразделения DP Eurasia N.V. — мастер-франчайзи бренда Domino’s Pizza, увеличив выручку компании в восемь раз за 2,5 года и обеспечив ее выход на IPO на Лондонской фондовой бирже. В период с 2012 по 2014 гг. работал директором по маркетингу Samsung Electronics в России, Украине, Белоруссии и Казахстане, а с 1999 г. – в Procter&Gamble, пройдя путь от ассистента бренд-менеджера до директора по маркетингу компании в Восточной Европе.

Гюванч Донмез приступит к исполнению обязанностей директора по электронной коммерции компании после получения разрешения на работу.

В настоящее время «Магнит» развивает ряд проектов онлайн-доставки – как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. На конец III квартала 2022 г. сервисы e-commerce охватывали свыше 11,3 тыс. офлайн-магазинов и 25 дарксторов в 66 регионах и 494 населенных пунктах. При этом около 70% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом e-commerce «Магнита» является экспресс-доставка.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26731 магазин, расположенный в 3963 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей.