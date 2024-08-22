Древние технологии пробудились. Быстрый Wi-Fi 7 теперь можно за копейки внедрить в любой ПК без разборки и апгрейда

Крупные вендоры сетевого оборудования разработали USB-адаптеры для организации беспроводных сетей на базе Wi-Fi 7 – новейшего и сверхскоростного стандарта. В начале XXI века подобные адаптеры позволяли внедрить Wi-Fi в ПК и ноутбуки, сэкономив огромные деньги на апгрейде или вовсе покупки новой модели с интегрированным модулем Wi-Fi. История повторяется.

Wi-Fi 7 для каждого

У владельцев любых, даже самых древних по современным меркам ПК и ноутбуков появилась возможность оценить все преимущества Wi-Fi 7 – новейшего стандарта беспроводных сетей, позволяющего передавать «по воздуху» гигабиты информации в секунду. Как пишет портал Liliputing, сразу три крупных производителя сетевого оборудования разработали адаптеры с модулем Wi-Fi 7 внутри, и каждый из этих производителей широко известен в России и за ее пределами.

Речь о компаниях TP-Link, MSI и Asus. Последняя в марте 2022 г. покинула российский рынок, но ее техника по-прежнему продается в магазинах страны. Компании создали USB-адаптеры, которые позволят сэкономить на покупке нового ноутбука, материнской платы ПК или отдельной карты расширения с модулем Wi-Fi 7.

Как все работает

Новый USB-адаптер компании TP-Link называется Archer TBE400UH, пишет Liliputing. Аналогичное детище MSI известно как BE6500, а новинка Asus, открывающая доступ к Wi-Fi 7, именуется ROG USB-BE92. ROG – это Republic of Gamers, к этой линейке компания относит устройства, предназначенные в первую очередь для геймеров. Стоимость своих новинок компании пока не раскрывают, но они явно обойдутся дешевле целого нового ноутбука или системного блока.

Asus Asus ROG USB-BE92

Все три USB-донгла подключаются по USB-A, а этот стандарт известен своей обратной совместимостью. Однако новые адаптеры нужно подключать минимум к порту USB 3.0, а лучше к еще более современным, потому что совсем древний USB 2.0 образца начала XXI века даже в идеальных условиях выдает скорость не более 480 Мбит/с, что не позволит раскрыть все возможности Wi-Fi 7.

TP-Link TP-Link Archer TBE400UH

Впрочем, и USB 3.0 с его 5 Гбит/с, на самом деле, тоже может быть маловато, но только в теории. Wi-Fi 7, он же Wi-Fi 802.11be – это самый современный стандарт Wi-Fi, впервые рассекреченный осенью 2020 г. и спустя четыре года постепенно проникающий в дома и офисы по всему миру. Его главное отличие – в высокой пропускной способности: по нему можно передавать 46 Гбит информации в секунду против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac).

Идеал недостижим

Для передачи данных на максимальной скорости стандарт Wi-Fi 7 использует частоту 6 ГГц, но и стандартные 5 и 2,4 ГГц он тоже поддерживает, хотя скорость работы на них будет ниже. В России использование частоты 6 ГГц в гражданских целях было запрещено вплоть до декабря 2022 г. – теперь же никаких преград в этом плане нет, и россияне тоже могут строить себе сети Wi-Fi на этой частоте.

Но, как пишет Liliputing, если использовать для этого новые USB-адаптеры, достичь предельных скоростей в десятки гигабит в секунду по Wi-Fi 7 не получится. Например, MSI BE6500 выдает около 2,9 Гбит/с на частотах 6 и 5 ГГц и примерно 0,7 Гбит/с на 2,4 ГГц. С чем связаны такие ограничения, и как показывают себя адаптеры Asus и TP-Link, эксперты портала не сообщают. С другой стороны, из промо-материалов с сайта Asus становится ясно, что ее адаптер USB-BE92 выдает почти 7 Гбит/с.

При том факте, что каждая их трех новинок не способна развить максимальные для Wi-Fi 7 скорости, они все еще быстрее, нежели адаптеры, поддерживающие предыдущий стандарт – Wi-Fi 6E на 6 ГГц. Liliputing приводит в пример USB-адаптер AX5400 (не путать с одноименным роутером TP-Link), который на момент выхода материала стоил в России от 1500 до 2000 руб. Это устройство разгоняется до 2,4 Гбит/с на 6 и 5 ГГц, а на 2,4 ГГц показывает лишь 0,57 Гбит/с.

Дополнительная экономия

USB-адаптеры Wi-Fi 7 позволяют сэкономить на покупке нового ПК, карты расширения или ноутбука с необходимым модулем Wi-Fi. Но также можно потратить меньше и при покупке роутера с Wi-Fi 7 – большинство из них стоят сотни долларов США, а в конце июля 2024 г. TP-Link выпустила модель Archer BE230 за $99 (около 9000 руб. по курсу ЦБ на 22 августа 2024 г.)

liliputing TP-Link Archer BE230

Но низкая стоимость Archer BE230 на фоне аналогов имеет свои причины. Роутер не поддерживает частоту 6 ГГц и, следовательно, не в состоянии выдать предельную для Wi-Fi 7 скорость. Его предел – это около 2,9 Гбит/с (362,5 МБ/с, мегабайт в секунду) на 5 ГГц и немногим менее 700 Мбит/с (87,5 МБ/с) на 2,4 ГГц. Другими словами, его пиковые значения почти в 16 раз ниже возможностей Wi-Fi 7.

История повторяется

USB-адаптеры Wi-Fi существуют десятки лет. С их помощью еще в конце XX и начале XXI века актуальные на тот момент стандарты Wi-Fi постепенно проникали в ноутбуки и ПК пользователей. Миллионы людей не хотели тратить огромные деньги на полноценный апгрейд, но совершенно не возражали против покупки небольшого и сравнительно недорого устройства, позволявшего обмениваться информацией в локальной сети и выходить в интернет без проводов.

Эта практика распространена и сейчас – например, в заводском ПК на гарантии может не быть штатного модуля Wi-Fi, а аналогичный модуль в ноутбуке может выйти из строя. Решением обеих проблем станет покупка внешнего USB-адаптера.