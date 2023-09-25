Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi

Intel лишит Windows 10 поддержки технологии Wi-Fi 7 – драйверы для ее модулей эту систему не поддерживают. Microsoft этому только рада – она пытается как можно быстрее перевести пользователей на Windows 11, но пока это не особо получается.

Intel против Windows 10

ОС Windows 10 с высокой степенью вероятности останется без поддержки технологии Wi-Fi 7 (802.11be) – нового поколения беспроводных сетей Wi-Fi, работающих на частоте 6 ГГц и обеспечивающих очень высокую скорость передачи данных. Как пишет портал Neowin, в этом замешана компания Intel, которая не планирует выпускать драйверы для своих модулей Wi-Fi 7 под эту операционную систему.

Об этом стало известно ранее в 2023 г. из утечки документов Intel, в которых говорилось, что компания будет выпускать драйверы только для Windows 11 и более новых ОС Microsoft. Позже Intel попыталась опровергнуть это, упомянув Windows 10 в спецификациях к модулям ВЕ200 и ВЕ202 в списке поддерживаемых ОС, но этим она и ограничилась. Потому что поддержка эта в драйверах пока не реализована.

Microsoft выпустила ОС Windows 10 летом 2015 г., а в марте 2023 г. система перестала получать обновления функциональности – теперь выходят только патчи безопасности, а полное прекращение ее поддержки запланировано на октябрь 2025 г. Система пока еще является самой популярной версией Windows – почти 72% рынка в мире и более 77% в России (StatCounter, август 2023 г.). Тем не менее, Microsoft активно продвигает новую Windows 11 (более 10% рынка в России и свыше 23% в мире).

Все вполне ожидаемо

Вероятность отсутствия поддержки Wi-Fi 7 в Windows 10, по крайней мере, по части модулей Intel, очень высока. На это прямо указывает тот факт, что система не поддерживает другую версию Wi-Fi с индексом 6Е, которая хоть и уступает Wi-Fi 7 в плане скорости передачи данных, но тоже работает на частоте 6 ГГц.

Фото: Microsoft Windows 10 - ОС, которой уже больше восьми лет

Стандарт Wi-Fi 6E появился в начале 2021 г., но в течение двух лет был официально запрещен к использованию в России именно из-за частоты 6 ГГц, которая занята средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи. Запрет был снят лишь в конце 2022 г. На Wi-Fi 7 он не распространяется.

Что до Wi-Fi 7, то распространение этого стандарта беспроводных сетей пока не началось. Его спецификации были обнародованы в конце 2020 г. Технология позволяет передавать данные на скорости 6 Гбит/с, но модули Intel BE200 и BE202 не будут рассчитаны на нее, если спецификации Intel верны.

Обходной путь найден

Существует как минимум один неофициальный способ интегрировать поддержку Wi-Fi 7 на модулях Intel в ОС Windows 10. Как пишет Neowin, для этого достаточно просто установить драйверы Intel более старой версии.

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Это идет вразрез с заявлениями Intel – компания утверждает, что поддержка 6 ГГц есть исключительно в драйверах версии 22.70.0 или новее, но на деле это не так. Она также есть и в более старом релизе 22.45.1.1, установка которого активирует поддержку как минимум Wi-Fi 6Е в Windows 10.

Проверить, насколько этот метод рабочий, можно будет уже в 2024 г., когда роутеры с Wi-Fi 7 станут массово появляться в глобальной рознице.

Для чего нужен Wi-Fi 7

Единственное значительное преимущество Wi-Fi 7 перед актуальными в России и мире Wi-Fi 6 и тем более Wi-Fi 5 – это передача данных на уровне 46 Гбит/с. Wi-Fi 6 выдает 11 Гбит/с, а Wi-Fi 5 скорость не превышает 7 Гбит/с.

Также важной особенностью является поддержка частоты 6 ГГц, которая пока еще не «замусорена» так, как 2,4 ГГц. В любом многоквартирном доме или офисном здании работают десятки сетей Wi-Fi на этой частоте, что может создавать помехи. Также ее используют и беспроводные мышки с клавиатурами. Поддержка частоты 5 ГГц, появившаяся в Wi-Fi 5, хоть и решает проблему, но лишь частично – те, кто устал от сбоев сети при работе на 2,4 ГГц, стали массово переходить на 5 ГГц, и в результате ситуация с «замусоренностью» частоты повторилась, хотя и не в таких масштабах.