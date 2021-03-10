Спецпроекты

Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group

Бизнес-приложения

Atos была выбрана Prinzhorn Group, участником европейского рынка по переработке макулатуры, производству бумаги и упаковки, в качестве поставщика услуг управления приложениями SAP. Это означает, что у традиционной австрийской компании появился партнер, который сможет гарантировать как быстрое время отклика на запросы по всем модулям SAP, так и круглосуточную международную поддержку сотрудников на нескольких языках.

Atos будет поддерживать все модули SAP клиента для более чем 700 пользователей, в том числе классические сферы управления ресурсами предприятия, такие как финансы, управление счетами, контроллинг, сбыт, управление материальными потоками и логистика, а также SAP Successfactors. Кроме того, Atos отвечает за процесс обработки запросов из всех 16 стран присутствия Prinzhorn Group.

Уже в начале сотрудничества, сразу после переходной фазы проекта длительностью три месяца команде Atos удалось сократить как время ответа на запрос, так и скорость его обработки согласно уровням обслуживания, а затем непрерывно сокращать до минимума, отвечая главному требованию заказчика.

«То, что Atos достиг такой высокой скорости обработки обращений уже в начале проекта, превзошло все наши ожидания. Мы остались очень довольны работой проектной команды. Ведь самый главный ресурс Prinzhorn Group – это сотрудники, а их качественная поддержка при помощи новейших технологий – центральная часть философии нашей компании», – сказал Манфред Офнер, директор по информационным технологиям Prinzhorn Group.

«Prinzhorn Group – это яркий пример того, как компании могут выгодно использовать преимущества цифровых сервисов для укрепления бизнеса, получения конкурентных преимуществ, а также оптимального использования возможностей цифровизации для удовлетворения своих будущих потребностей. Это именно тот подход, который мы применяем в Atos: разумное использование технологий с целью создания реальной ценности для бизнеса клиента. Мы с нетерпением ждем новых проектов по автоматизации бизнес-процессов и разработке Microsoft Power Apps», – отметил Фриц Хедль, менеджер по работе с клиентами индустрии «Промышленность» Atos.

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