Разработчики 16 лет вытягивали из инвесторов миллионы на ПО, способное уничтожить Microsoft и Sun. Оно оказалось «кучей мусора»

Инвесторы 16 лет вкладывались в «революционное», способное уничтожить Microsoft, которое в итоге так и не заработало. Аферу провернули супруги Файнберги из США, заработавшие на этом $5 млн. Сейчас им больше 70 лет, и суд признал их виновными в мошенничестве. Один из разработчиков, трудившихся над этим проектом, назвал его «кучей мусора»

Афера, растянувшаяся на годы

Супруги Майкл и Бетси Файнберг (Michael и Betsy Feinberg) из города Тусон (Аризона, США) годами обманывали инвесторов, вытягивая из них деньги на разработку якобы прорывного продукта, способного затмить собой ПО корпорации Microsoft. Как пишет портал MarketWatch, их афера растянулась на долгие 16 лет, в течение которых им удалось получить инвестиции в размере $5 млн.

История четы Файнбергов началась в 1997 г. и завершилась лишь в 2013 г. Они громогласно заявили, что трудятся над программным обеспечением под названием VDelta, которое уже почти готово и вот-вот низвергнет и Microsoft, и попутно Sun Microsystems. VDelta – это среда разработки программ без необходимости написания программного кода. Примечательно, что у Microsoft действительно есть схожий продукт – в 2021 г. она встроила в свою платформу Microsoft Power Apps поддержку инструментов с искусственным интеллектом, которые позволяют создавать бизнес-приложения без глубоких навыков программирования, используя лишь диалоговые команды.

Майкл Файнберг регулярно расхваливал VDelta

В апреле 2022 г. Майку Файнбергу было 73 года, а его супруге Бетси – 80 лет. На момент начала истории с аферой им было 48 и 55 лет соответственно. Об обмане стало известно широким массам благодаря судебному делу, по которому пожилая пара проходит в качестве виновных в мошенничестве. Как им удавалось скрываться от правосудия все эти годы, пока остается неизвестным.

Сотни обманутых «вкладчиков»

Заинтересовавшихся их «творением» инвесторов супруги Файнберг заманивали, утверждая, что их продукт находится на финишном этапе разработки, но им не хватает денег, чтобы завершить ее. Майкл и Бетси уверяли, что им требуется еще несколько сотен тысяч долларов на доводку и релиз проекта. Но это было далеко от истины.

Ранее супруги основали компанию Catharon Software Corp., которая в действительности занималась разработкой программного обеспечения. «Бизнесмены» утверждали, что их ПО способно обеспечить моментальную и значительную прибыль всем инвесторам. Все поступающие средства пара, по информации прокуроров, тратила на личные нужды. Часть инвестиций Файнберги использовали для погашения ипотеки.

Презентация VDelta с участием Майкла Файнберга, датированная августом 2012 года

На поиски самих инвесторов супруги много времени не тратили. Желающих вложиться в их компанию они находили в своем родном штате. Большую часть времени в период с 1997 по 2013 гг. они жили в городе Седона (Аризона).

По информации следствия, за 16 лет на уловки супругов повелись сотни инвесторов. Точное их число пока не установлено.

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Разработка все же велась

За 16 лет чета Фандбергов провела в общей сложности восемь раундов инвестиций в свой проект, в ходе которых и была собрана нужная сумма. Они прошли в 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2010 и 2013 гг. Все восемь раз супруги использовали одну и ту же уловку про то, что их ПО почти готово, и что до фееричной победы над Microsoft осталось совсем недолго.

Однако, как выяснилось, программа VDelta действительно существовала, и ее разработка велась на самом деле. Об этом следствию поведал один из сотрудников Catharon Software Corp., назвавший VDelta «кучей мусора» (a heap of junk). Он добавил также, что данная разработка непригодна к использованию, и подчеркнул, что основной целью Файнбергов было получение денег путем обмана инвесторов.

Итог неутешителен

Правосудие все же настигло и Майкла Файнберга, и его супругу. Пожилая пара признана судом присяжных в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Попутно Файнбергов признали виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Приговор аферистам будет вынесен в июне 2022 г. Адвокаты Файнбергов отказались комментировать дальнейшую линию защиты и не уточнили, собираются ли супруги подавать апелляцию.