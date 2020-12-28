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РАЭК Премия Рунета
Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет



28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
17.12.2019 REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU 2
25.01.2016 Подведены итоги работы бета-версии Единого портала госуслуг в 2015 г. 1
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
22.11.2013 Лучшим российским сайтам вручили премию Рунета 1
22.11.2012 Ru-Center — лауреат «Премии Рунета 2012» 2
08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде 2
29.06.2012 Фонд LETA GIV инвестировал в стартап «Будист.ру» 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
05.04.2010 Семейному порталу «7я.ру» исполняется 10 лет 1
16.01.2009 CNews в числе самых цитируемых интернет-СМИ России 1
05.12.2008 Astrum Online Entertainment – год спустя 1
20.11.2008 На церемонии вручения «Премии Рунета – 2008» пройдет голосование 1
11.11.2008 Билеты на «Премию Рунета» можно купить через терминалы Qiwi 1
05.11.2008 Экспертный совет «Премии Рунета – 2008» приступил к голосованию 6
01.10.2008 «Премия Рунета – 2008» открывает «Народное голосование» 1
10.09.2008 «Премия Рунета» продолжает прием заявок 2
09.09.2008 «Премия Рунета – 2008» формирует Экспертный Клуб 4
21.08.2008 CNews исполнилось 8 лет 1
30.07.2008 CNews – самый цитируемый ИТ-ресурс Рунета 1
08.07.2008 В рамках «Премии Рунета» стартовало «Народное голосование» 2
01.07.2008 «Премия Рунета», «Комкон» и SpyLOG разработали методику оценки номинантов 2
29.12.2007 С Новым годом и Рождеством! 1
29.11.2007 Ушел из жизни Джан Джанович Хан-Магомедов 1
28.11.2007 CNews получил «Премию Рунета-2007» 4
28.11.2007 CNews получил «Премию Рунета-2007» 1
19.11.2007 Церемонию вручения «Премии Рунета – 2007» покажут на RuTube.ru 1
07.11.2007 «Премия Рунета – 2007»: определены лидеры в каждой номинации 1
01.11.2007 Подведены итоги фестиваля «Новая Реальность'2007» 1
25.10.2007 Фестиваль «Новая Реальность – 2007» определит дипломантов 1
16.10.2007 В рамках «Премии Рунета» стартовало «Народное голосование» 1
11.09.2007 «Новая Реальность — 2007» продлевает прием заявок 1
25.07.2007 29 ноября объявят лауреатов «Новой Реальности» 2
09.07.2007 Премия Рунета-2007: идет прием заявок 2
05.06.2007 Интернет - проекты начинают борьбу за «Премию Рунета - 2007» 2
17.04.2007 Посетителей ДВИФ-2007 ждет насыщенная деловая и образовательная программа 1
12.04.2007 11-й Российский интернет-форум подвел итоги 1

Публикаций - 38, упоминаний - 58

РАЭК Премия Рунета упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 2
VK - Mail.ru Group 2568 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 235 2
Intel Corporation 4546 1
1С-Битрикс 359 1
Microsoft Corporation 12409 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 5 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5939 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Федеральное казначейство России 774 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 297 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 498 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 63 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 2
ByteDance TikTok 95 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WordPress 181 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 558 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 75 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Adobe Photoshop 420 1
REG.ru - Медитация 2 1
Intel Optane Memory 81 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 93 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 22 1
Электронный дневник 26 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 1
Королюк Алексей 86 2
Путин Владимир 1877 1
Авербах Владимир 121 1
Сергунина Наталья 164 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 256 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Нидерланды 1044 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 1
Испания - Королевство 1370 1
Турция - Турецкая республика 1000 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 1
Италия - Итальянская Республика 1519 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Доменный брокер 3 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
MIXX Russia Awards 1 1
GeekBrains 40 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 12 1
РИФ - Российский Интернет Форум 24 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
ISOCARP Awards 1 1
WeGO Smart Sustainable City Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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