Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАЭК Премия Рунета
Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет
Публикаций - 38, упоминаний - 58
РАЭК Премия Рунета упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 297 2
|Королюк Алексей 86 2
|Путин Владимир 1877 1
|Авербах Владимир 121 1
|Сергунина Наталья 164 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 2
|Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
|Доменный брокер 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru