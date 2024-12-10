Проект Security Vision для детей и подростков стал лауреатом Премии Рунета

Компания Security Vision награждена Премией Рунета 2024 в номинации «Детский Рунет и семейные ценности» за проект создания Центров Кибербезопасности Security Vision. Он позволяет детям и подросткам попробовать себя в роли специалистов по информационной безопасности, узнать важнейшие правила кибергигиены, научиться распознавать уловки кибермошенников и противостоять им, а также защищать персональные данные.



Летом и осенью Центры Кибербезопасности Security Vision открыли свои двери в крупнейших детских городах профессий — Кидзании и Кидбурге — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Они уже получили широкую известность среди детей и их родителей. А с 14 декабря новые Центры распахнут свои двери для юных жителей Воронежа, Ярославля, Зеленограда и Краснодара.



Проект был реализован в тесном сотрудничестве специалистов Security Vision, Кидбурга и Кидзании, которые совместно трудились над созданием уникальной образовательной базы. Успех Центров Кибербезопасности был обеспечен не только качественной подготовкой материалов и программ, но и вниманием к каждому аспекту — от разработки игровых сценариев и активностей до дизайна. Обстановка в игротеках максимально приближена к обстановке в реальных центрах кибербезопасности, так что юные посетители могут почувствовать себя настоящими кибер-защитниками. А с другой стороны — Центры максимально комфортны и привлекательны для них.



При разработке игровых сценариев были использованы знания и опыт специалистов Security Vision. Для сотрудников Кидбурга и Кидзании Security Vision организовала специальное обучение. Поэтому ведущие Центров могут не просто интересно провести игры, но и грамотно ответить на вопросы по кибербезопасности, которые могут возникнуть у ребят.



Проект создания Центров Кибербезопасности Security Vision является для компании полностью некоммерческим. Это выражение ее социальной миссии и вклад в общее дело защиты молодого поколения. Премия Рунета стала для Security Vision не только демонстрацией признания, но и сильным стимулом для дальнейшего развития проекта.





