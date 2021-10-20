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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews
Market.CNews
ИТ-маркетплейс


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
18.10.2021 Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям 2
12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 2
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 1
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 2
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 4
08.09.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021 1
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021 1
23.08.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг поставщиков Kubernetes. Идет сбор данных 1
02.08.2021 Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных 1
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 5
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 3
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 4
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 5
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 5
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 6
31.03.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем 4
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 4
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 7
11.03.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг СЭД/ЭДО/ECM. Идет сбор данных 1
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 2
05.03.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг DRaaS. Идет сбор данных 1
05.03.2021 Market.CNews готовит новый рейтинг SLA облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных 1
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews 1
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 5
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 3
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35% 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 3
18.12.2020 Market.CNews готовит первый рейтинг ERP-систем. Идет сбор данных 3
13.11.2020 Market.CNews готовит первый рейтинг облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных 1
09.11.2020 Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM 2
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 3
03.11.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем 4
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация 1
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews 1
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей 5
23.10.2020 Что такое фаерволы и как они работают 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 3

Публикаций - 100, упоминаний - 305

CNews упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3748 14
VMware 1829 13
Microsoft Corporation 11095 13
Selectel - Селектел 137 9
Timeweb - ТаймВэб 13 9
SAS Institute 596 9
Intel Corporation 4180 6
Terrasoft - Террасофт 140 6
Google LLC 7154 5
Крок 1220 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Русоникс - Rusonyx 21 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
LanCloud - ЛанКлауд 36 4
1С-Битрикс 345 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
ELMA 106 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Uptime Institute 159 3
Softline - Софтлайн 1474 3
IBM 3544 3
Red Hat 666 3
SBCloud - СБКлауд 31 3
Dell EMC 2405 3
Yandex - Яндекс 4101 3
HP Inc. 2914 2
Cisco Systems 2040 2
GMCS 222 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
G-Core Labs 64 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Acronis - Акронис 364 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Salesforce.com 273 2
DataHouse - Датахаус - Ситителеком 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Простой бизнес 8 2
Arista Networks 15 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
X5 Group 599 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
LATAM Airlines Group 6 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
TUI Group - туристическая компания 3 1
Кораблик 33 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
РесурсТранс 16 1
Инвитро - Invitro 35 1
Danone - Данон 45 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Ак Барс Банк 173 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Фармстандарт АО 32 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 49
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 37
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 26
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 17
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 7
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 6
OpenStack 347 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
Kubernetes 307 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 4
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
Сервер - Серверные платформы 169 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
Microsoft Windows 10 6645 10
AWS - Amazon Web Services 568 10
Linux OS 4260 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
Microsoft Azure 1171 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 4
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Linux - Debian GNU 272 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 4
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 3
Terrasoft Creatio 44 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 3
Softline Cloud 10 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
VMware vSphere 281 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Red Hat - Linux Fedora 142 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Microsoft Office 365 769 2
Intel Xeon E 43 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 2
Microsoft Office 1942 2
Apple macOS 926 2
Галактика ERP 63 2
PHP - Язык программирования 305 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
IBM Watson 105 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Кирьянова Александра 42 2
Колбин Евгений 43 2
Соколова Ольга 20 2
Колескин Тимур 14 2
Попова Анна 10 1
Трубинов Алексей 3 1
Вещиков Алексей 3 1
Мурашко Михаил 6 1
Антонов Павел 7 1
Андрюхин Олег 1 1
Юдин Егор 3 1
Мытенков Сергей 4 1
Боровиков Сергей 22 1
Жуков Сергей 15 1
Новиков Юрий 6 1
Аниканова Мария 3 1
Тюрина Мария 39 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Носенко Артем 3 1
Бородин Геннадий 4 1
Савчук Аурика 7 1
Алексеев Константин 5 1
Чепакин Андрей 6 1
Предтеченский Петр 18 1
Пальников Павел 2 1
Ерин Сергей 14 1
Ефанова Мария 1 1
Родионов Дмитрий 20 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Блинов Михаил 73 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Садовенко Илья 60 1
Березин Максим 60 1
Зинкевич Сергей 18 1
Вайнер Всеволод 24 1
Макаров Валентин 111 1
Баринов Александр 23 1
Мальков Антон 26 1
Кушнир Леонид 16 1
Сорокоумов Александр 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Европа 3759 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Украина 3372 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Восточная Европа 1679 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Казахстан - Республика 2632 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Нидерланды 975 1
Латинская Америка 724 1
Северная Америка 1413 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
Африка 1489 1
Южная Америка 313 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Webmaster - Вебмастер 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Русский язык 983 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 1 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Forbes - Форбс 442 1
Известия ИД 59 1
Gartner 2192 4
IDC - International Data Corporation 2720 2
CNews Analytics 1990 2
CNews Мишень 7 2
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 2
Juniper Research 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Intel Developer Forum 38 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762145, в очереди разбора - 665834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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