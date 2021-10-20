Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews
Market.CNews
ИТ-маркетплейс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 305
CNews упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирьянова Александра 42 2
|Колбин Евгений 43 2
|Соколова Ольга 20 2
|Колескин Тимур 14 2
|Попова Анна 10 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Вещиков Алексей 3 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Антонов Павел 7 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Юдин Егор 3 1
|Мытенков Сергей 4 1
|Боровиков Сергей 22 1
|Жуков Сергей 15 1
|Новиков Юрий 6 1
|Аниканова Мария 3 1
|Тюрина Мария 39 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Носенко Артем 3 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Савчук Аурика 7 1
|Алексеев Константин 5 1
|Чепакин Андрей 6 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Пальников Павел 2 1
|Ерин Сергей 14 1
|Ефанова Мария 1 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Блинов Михаил 73 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
|Садовенко Илья 60 1
|Березин Максим 60 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Макаров Валентин 111 1
|Баринов Александр 23 1
|Мальков Антон 26 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762145, в очереди разбора - 665834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762145, в очереди разбора - 665834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru