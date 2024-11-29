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Казимирчик Георгий


Market.CNews. ВКС-платформы 2024 1
29.11.2024 Будущее ВКС на примере развития трендов UC и AI 1
29.11.2024 ВКС как современный стандарт делового общения 1
29.11.2024 Видеоконференцсвязь как один из трендов коммуникации в бизнесе 1
ВКС 2023 1
21.12.2023 Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Казимирчик Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 262 4
Т1 Иннотех 180 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1965 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1035 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8177 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7204 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4343 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24712 3
Микрофон - Microphone 2530 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2551 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19925 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24402 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12700 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2045 2
Оповещение и уведомление - Notification 4731 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28182 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12617 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3514 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8390 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 378 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2008 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4817 1
Кибербезопасность - DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 16 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1830 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1433 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2560 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 874 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7439 1
SRTP - Secure Reliable Transport - протокол с открытым исходным кодом для передачи видео 1 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 317 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 769 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 766 1
Microsoft Teams - MS Teams 555 4
VK Teams 67 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 142 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 3
Linux OS 10085 1
Apple macOS 2082 1
Microsoft Windows 15785 1
Врацкий Андрей 137 2
Синдеев Александр 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 146415 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 1
Индия - Bharat 5489 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13369 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Европа 21845 1
Нидерланды 3540 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 1
Сингапур - Республика 1863 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 713 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2453 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13774 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2879 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 713 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6252 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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