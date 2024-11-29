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Казимирчик Георгий
Казимирчик Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 4
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 262 4
|Т1 Иннотех 180 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1965 1
|Microsoft Teams - MS Teams 555 4
|VK Teams 67 4
|VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 142 4
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|Apple macOS 2082 1
|Microsoft Windows 15785 1
|Врацкий Андрей 137 2
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