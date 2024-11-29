Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK WorkSpace ВКС
УПОМИНАНИЯ
|Market.CNews. ВКС-платформы 2024 1
|29.11.2024
|Будущее ВКС на примере развития трендов UC и AI 1
|29.11.2024
|ВКС как современный стандарт делового общения 1
|29.11.2024
|Видеоконференцсвязь как один из трендов коммуникации в бизнесе 1
VK WorkSpace ВКС и организации, системы, технологии, персоны:
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 2
|Т1 Иннотех 190 2
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 281 1
|Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
|Казимирчик Георгий 6 4
|Синдеев Александр 4 2
|Врацкий Андрей 152 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.