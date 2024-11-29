Разделы

VK WorkSpace ВКС


УПОМИНАНИЯ


Market.CNews. ВКС-платформы 2024 1
29.11.2024 Будущее ВКС на примере развития трендов UC и AI 1
29.11.2024 ВКС как современный стандарт делового общения 1
29.11.2024 Видеоконференцсвязь как один из трендов коммуникации в бизнесе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

VK WorkSpace ВКС и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 2
Т1 Иннотех 190 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 281 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 916 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 391 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Микрофон - Microphone 2648 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 818 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4564 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2268 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 180 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 3
Microsoft Teams - MS Teams 594 2
VK Teams 78 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 606 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 99 1
Unlimited Production - eXpress.ms 23 1
Казимирчик Георгий 6 4
Синдеев Александр 4 2
Врацкий Андрей 152 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Сингапур - Республика 1890 1
Индия - Bharat 5607 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Нидерланды 3587 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1417 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1355 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

