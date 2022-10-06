Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на образовательные сайты, видеоплатформы, а также на мобильные игры с 3 января 2022 г. по 18 сентября 2022 г. Трафик на образовательные сайты вырос в два раза за первые недели сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Что касается видеоконтента, интерес к платформе YouTube сохранялся в течение всего периода аналитики. Несмотря на заметное снижение количества пользователей в марте 2022 г. и повышение в начале июня2022 г., объемы трафика — то есть потребляемого контента оставались примерно на одном уровне.

На графике стримингового сервиса Twitch можно увидеть стабильно высокие объемы трафика в течение первых полутора месяцев 2022 г., затем этот показатель снижается. Новый пик трафика приходится на неделю с 16 по 22 мая 2022 г., а максимальный объем потраченного за неделю трафика зафиксирован с 8 по 14 августа 2022 г. При этом количество пользователей сервиса оставалось в рамках примерно одних и тех же значений.

Весь объем трафика, потраченного на YouTube за период аналитики, превышает аналогичный показатель сервиса Twitch в 32,7 раза. Количество пользователей за весь период аналитики у YouTube в 30,9 раза больше, чем у стримингового сервиса Twitch.

Трафик клиентов Yota, потраченный на мобильные игры, значительно повышается с началом летних каникул. Пики показателя приходятся на недели с 30 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г., с 11 по 17 июля 2022 г., а также с 22 по 28 августа 2022 г.. При этом с наступлением учебного года интерес не спадает: с 5 по 18 сентября 2022 г. можно увидеть новое повышение объема трафика. Количество пользователей незначительно повышалось в марте 2022 г., но все остальные месяцы периода аналитики оно находилось примерно на одном уровне.

Трафик мобильных игр

В подборку образовательных сайтов вошли семь ресурсов, наиболее популярных у клиентов Yota: «Учи.ру», «СДАМ ГИА», Duolingo, Skyeng, LinguaLeo, «Фоксфорд» и «Нетология».

Наибольший объем трафика на все семь образовательных сайтов был потрачен на неделе с 31 января 2022 г. по 06 февраля 2022 г.. Еще один пик приходится на середину марта 2022 г. — с 14 по 20 число, прямо перед школьными весенними каникулами. Следующее заметное повышение показателей случилось с 16 по 22 мая 2022 г., в период подготовки к экзаменам. С начала июня 2022 г. вплоть до конца августа интерес к образовательным сайтам значительно снизился. Однако уже к концу рассматриваемого периода и объемы трафика, и количество пользователей восстановились до майских значений.

Трафик образовательных сайтов

Если в январе 2022 г. в рейтинге по доле пользователей лидировали учебные ресурсы для школьников, то в августе 2022 г. на первые места вышли сайты для изучения иностранных языков.

Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным ИТ в госсекторе

«На графиках, представленных аналитиками Yota, хорошо прослеживается падение интереса к обучению в летнее время — это традиционно “низкий сезон” для образовательных платформ. Трафик ожидаемо перетекает на мобильные игры. При этом видеоплатформы и стриминговые сервисы остаются популярными в течение всего года», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

***

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.