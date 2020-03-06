Запуск работы пятой волны акселератора ED2 Tech состоится в апреле 2020 года

ED2 EdTech Accelerator – это международная акселерационная программа для стартапов, связанных с образованием и HR. Программа реализуется при поддержке «Ростелекома», оператором выступает компания GVA. Сбор заявок будет закончен 9 марта 2020 г.

Онлайн-предакселератор стартует 13 марта, а запуск работы пятого набора акселератора состоится 22 апреля. Подать заявку можно на сайте проекта.

Всего в акселерационной программе шесть треков: дошкольное образование; школьное образование; профессиональное образование; корпоративное образование; дополнительное образование; HR-tech и Talent-tech.

По словам генерального директора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, уникальность программы состоит в ее экспертизе. В рамках акселератора своим опытом поделятся такие легенды российского образовательного рынка, как Skyeng, «Нетология», «Учи.ру», «Фоксфорд», Maximum Education. Она отметила, что программа работает со всем рынком образовательных услуг - школами, вузами, коммерческими компаниями, министерствами, ведомствами, поэтому резиденты акселератора имеют к ним доступ.

Что может получить стартап-проект в рамках акселерационной программы: увеличение выручки в среднем в 2,5 раза; увеличение конверсии, посещаемости сайта, узнаваемости и других коммерческих показателей в среднем три раза; доступ к российским частным инвесторам и фондам, которые будут смотреть результаты проекта на Demo-day.

«Через наш акселератор прошло уже более 250 проектов. Кроме того, одной из главных особенностей акселератора является то, что участие в нем абсолютно бесплатное. Это комплексная программа, где участники получают профильное обучение всем необходимым навыкам ведения своего стартапа. Индивидуальный коуч помогает внедрять методологию в ваш продукт, а менторы и эксперты рынка подсказывают лайфхаки по всем необходимым вопросам», – сказал Замир Шухов, генеральный директор и партнер GVA.