Минцифры России поможет школьникам и студентам получить больше цифрового образовательного контента

Начался отбор поставщиков, которые готовы бесплатно предоставить обучающий контент для федпроекта «Кадры для цифровой экономики». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Стартовал дополнительный отбор образовательных провайдеров, которые сами выразили желание бесплатно предоставить контент для школьников и студентов средних профессиональных организаций. Это нестандартная практика работы министерства с образовательными провайдерами, чьи услуги обычно оплачиваются из бюджета.

О проекте

Минцифры реализует несколько образовательных проектов для школьников и студентов. Предоставление цифрового контента – один из них. Проект ориентирован на школьников и студентов колледжей и техникумов, а также на педагогов, которые регистрируются на платформе, чтобы рекомендовать ученикам контент к изучению.

Контент проекта

Сейчас на платформе доступны более 900 онлайн-курсов по различным предметам (алгебра, биология, иностранные языки, физика и т.д.). Это материалы от образовательных площадок: «Просвещение», «Учи.ру», «Фоксфорд», «Якласс», Globallab, IBLS, iSmart, «1С: урок», «Мобильное электронное образование», «Новый диск», «Новая школа», «Облако знаний», Native Class, Stratum. В ближайшее время к ним должен присоединиться «Сберкласс».

Преподавателям

Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему ИТ в госсекторе

Для получения доступа к курсам преподавателям школ и организаций СПО необходимо пройти регистрацию на платформе «Цифровой образовательный контент»: Заполнить информацию о себе в личном кабинете; дождаться подтверждения профиля. Аккаунт подтверждает руководитель образовательной организации в своем личном кабинете; активировать бесплатный доступ к учебным материалам.

Затем преподаватель сможет предоставить ссылку на курс своим ученикам. Для изучения материала ученикам также нужно зарегистрироваться в системе.

Образовательным онлайн-платформам

Прием заявок для партнеров открыт до 10 июня 2022 г. Стать участником проекта могут онлайн-платформы, которые отвечают критериям отбора организатора.