Исследование «Фоксфорд»: российские учителя заявили о том, что ИИ уменьшает рабочую нагрузку

Онлайн-школа «Фоксфорд» провела исследование среди российских педагогов и выяснила, насколько востребованы ИИ-инструменты в образовательной среде. Оказалось, что только 50% педагогов применяют нейросети в своей работе, а в целом о возможностях ИИ осведомлены менее четверти учителей. При этом те, кто уже применяет ИИ в своей практике, реже называют нагрузку «очень высокой».

Меньше четверти (22%) педагогов осведомлены о возможностях ИИ, большинство же оценивают своё понимание возможностей ИИ в преподавании как среднее или чуть ниже среднего. Из половины учителей, которые используют ИИ в работе, лишь 12% делают это регулярно. Как правило, учителя не используют ИИ из-за нехватки времени на освоение технологий (55%) и непонимания, как применять нейросети на практике (41%).

Среди пользователей нейросетей меньше тех, кто оценивает рабочую нагрузку как «очень высокую» — 37% против 51% у тех, кто ИИ пока не применяет. В качестве основного результата использования ИИ педагоги отмечают экономию времени (45%).

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
В первую очередь учителя хотели бы оптимизировать ведение отчетности, подготовку к урокам и проверку работ учеников (по 59%). Также значительная часть респондентов хотела бы уменьшить время на заполнение административной документации (53%). На данный момент для этих целей только 19% педагогов использует нейросети. Преимущественно педагоги применяют ИИ для подготовки учебных материалов, включая тексты, изображения или задания (82%). Еще 42% составляют планы уроков или учебных программ.

При этом большинство педагогов считают, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить их работу: 49% уверены, что учителей заменить невозможно, а 48% считают, что ИИ сможет лишь частично помогать в работе, но не вытеснит полностью.

