Разделы

Безопасность
|

BI.Zone повысила защищенность внешнего периметра «Фоксфорда»

За 6 месяцев эксперты BI.Zone CPT снизили уровень риска внешнего периметра онлайн-школы «Фоксфорд» до минимального. Были устранены все инфраструктурные уязвимости. В результате новые активы и сервисы онлайн-школы отслеживаются в течение суток.

«Фоксфорд» — онлайн-школа с собственной платформой, на которой проходят обучение свыше 13 млн зарегистрированных пользователей. Компания обладает разветвленной ИТ-инфраструктурой, выстраивает сложные процессы онлайн и обрабатывает большие объемы персональных данных. Все это повышает уровень требований к обеспечению кибербезопасности, в том числе защиты внешнего периметра и управления уязвимостями.

Организация выстраивала киберзащиту и столкнулась с ключевой проблемой — отсутствием мониторинга сервисов и веб-приложений на периметре. Также у компании не было отлаженных процессов по оперативному оповещению и устранению уязвимостей, а также полной картины ИТ-инфраструктуры. Чтобы сократить связанные с этим риски, требовалось: внедрить системный подход к защите ресурсов, провести инвентаризацию внешнего периметра, выявить критичные уязвимости, сократить время на их устранение.

Кроме того, было необходимо определить, какие хосты, IP-адреса, домены и сервисы находятся в серой зоне контроля. Это значит, что они не описаны во внутренних системах, откуда информация поступает в корпоративную службу кибербезопасности.

Чтобы решить эти задачи, компания «Фоксфорд» обратилась к специалистам BI.Zone CPT.

Ирина Изотова, CISO «Фоксфорд», сказала: «Мы рассматривали несколько решений, однако BI.Zone CPT больше всех соответствовало нашим требованиям. Эксплуатация уязвимостей на внешнем периметре входит в топ-3 техник среди злоумышленников для получения первичного доступа. Решение BI.Zone CPT позволило быстро выявить слабые участки, а также настроить процесс выявления и реагирования на инциденты, связанные с внешним периметром. Это был не просто выбор инструмента: мы нашли надежного партнера по управлению цифровыми рисками».

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

За 6 месяцев были устранены более ста уязвимостей внешнего периметра, а новые активы и сервисы теперь отслеживаются в течение суток. По состоянию на август 2025 г. на периметре не осталось ни одной уязвимости, а уровень риска снизился до минимального.

Павел Загуменнов, руководитель решений анализа защищенности BI.Zone, отметил: «Наше плодотворное сотрудничество длится уже полгода, и все это время мы обеспечиваем непрерывное обнаружение уязвимостей на внешнем периметре. Мы передали команде безопасности «Фоксфорда» прозрачную систему реагирования и отчетности. Решение BI.Zone CPT стало неотъемлемой частью общего процесса инвентаризации периметра компании».

BI.Zone CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (external attack surface management, EASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт команды экспертов. Решение позволяет непрерывно оценивать текущий уровень защищенности, отслеживать новые сервисы на периметре, бороться с теневыми ИТ, эффективно контролировать и развивать безопасность внешней инфраструктуры. BI.Zone CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (external attack surface management, EASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт команды экспертов. Решение позволяет непрерывно оценивать текущий уровень защищенности, отслеживать новые сервисы на периметре, бороться с теневыми ИТ, эффективно контролировать и развивать безопасность внешней инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще